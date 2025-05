Campeonato Nacional Sub 18: Santa Fe y Metro, campeones en Misiones

Terminó el primero de los Campeonatos Nacionales 2025 con la edición para los Sub 18 en la ciudad de Posadas, Misiones. La rama femenina tiene nuevo campeón ya que Santa Fe festejó contra Córdoba, mientras que la Metro repitió después de vencer a Entre Ríos en la definición.

Fueron cinco días de extensa actividad en las distintas sedes ya que el martes 6 fue el día de arribo de delegaciones y primeros partidos, además del acto inaugural. Luego, entre miércoles y jueves se jugó la fase de grupos para definir los ocho de campeonato y los de las demás reubicaciones.

A pesar de un gran temporal que azotó a la capital misionera este viernes, comenzaron los Play Off y Santa Fe dejó en el camino a Metro y Entre Ríos para alcanzar una nueva final, mientras que Córdoba sostuvo el invicto en su carrera de la defensa del título. En la final, Santa Fe fue más contundente en los momentos clave, incluso remontando el tercer set, y se consagró campeón con una campaña impresionante sin sets en contra.

El camino de la Metro fue igual ya que no perdió ningún set en el torneo y este sábado derrotó en la semi a San Juan y en la definición debió enfrentar a Entre Ríos, de enorme andar y que llegó después de levantar un 0-2 en la semi contra Santa Fe. Y el título fue para la Metro en un partido final que dominó casi de punta a punta.

En tanto, Buenos Aires femenino y San Juan masculino terminaron el torneo con una sonrisa ya que ganaron y finalizaron terceros. La entrega de premios fue con la presencia de la autoridades locales, tanto de Gobierno como de la Federación, y de la FeVA, entre ellos Juan Sardo.

POSICIONES FINALES

Rama Femenina

1 Santa Fe

2 Córdoba

3 Bonaerense

4 Entre Ríos

5 Metro

6 La Pampa

7 Mendoza

8 Misiones

9 Chaco

10 Tucumán

11 Corrientes

12 San Juan

13 Sgo del Estero

14 Formosa

15 Salta

Rama Masculina

1 Metro

2 Entre Ríos

3 San Juan

4 Santa Fe

5 Misiones

6 Córdoba

7 Mendoza

8 Corrientes

9 Buenos Aires

10 La Pampa

11 Tucumán

12 Chaco

13 Sgo. del Estero

