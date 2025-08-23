Camping Municipal de El Colorado: INTENSIFICAN CUIDADO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, ESPERANDO A VISITANTES



EL COLORADO. En las últimas horas si bien en todos los sectores de la ciudad se pone énfasis en la limpieza y ordenamiento, las instalaciones del Camping Municipal, es uno de los sectores donde se intensifican los trabajos. Tiene que ver con la aproximación de una fecha trascendente como lo son los festejos estudiantiles del 21 de septiembre. Para esa oportunidad se trabaja con la idea de que los jóvenes locales puedan disfrutar la llegada de la primavera y actividades estudiantiles.

Para la oportunidad no solo alumnos del medio llegan masivamente a esas instalaciones para disfrutar de la jornada cargada de actividades. Es un lugar que por su atractivo natural y por todos los servicios disponibles, que tientan a la llegada de delegaciones desde distintos puntos de la provincia.

El Director de Camping y Parque Acuático, Claudio Almirón, describió el “trabajo de mantenimiento que se hace a diario en el cuidado de limpieza y corte de pasto, aunque con vistas a los festejos que se vienen, apuntamos a trabajar en reparar los parrilleros que por el uso intenso algunos sufren deterioro, lo mismo que los sanitarios, donde se asegura el óptimo funcionamiento y limpieza de los mismos”.

Agregó que “de todos modos las instalaciones siempre reciben a visitantes en cualquier época del año; siempre activo, como en los últimos días, con visitas permanentes. Es por eso que tenemos que estar siempre atentos en la limpieza y cuidado”.

Almirón destacó que “contamos siempre con el apoyo y acompañamiento del Intendente Mario Brignole, quien nos pide siempre que cuidemos el ordenamiento y limpieza, ya que es como una carta de presentación de nuestro pueblo”.

Por otra parte, Almirón cuenta que “recibimos felicitaciones permanentemente de visitantes que felicitan el mantenimiento y cuidado del lugar y en ésta época, tenemos muchos visitantes provenientes del sur del país, por lo que siempre estamos activos y prestos a brindar la mejor atención”.

En ese sentido Almirón dejó ver que en los últimos días un turista nos felicitó por la limpieza, cuidado y las atenciones, diciendo que “yo suelo recorrer el país y ustedes están al menos en el top 3 de los servicios en camping en el país y es sorprendente, además por los servicios que prestan de forma totalmente gratis, al ofrecer sanitarios con duchas de agua caliente, tanto como parrilleros y acceso al uso de corriente eléctrica y agua potable”.

De hecho, tampoco tienen costos el ingreso al lugar, estacionamiento, acampe y permanencia en el lugar, donde se disfruta, además, la paz de la naturaleza y la seguridad pública a locales y visitantes.