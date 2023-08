Canapino abandonó en una accidentada carrera de la IndyCar en Nashville

Agustín Canapino tuvo una dura carrera este domingo en la decimotercera fecha de la IndyCar. El argentino largó en el puesto 23º y abandonó en un accidentado final en el circuito callejero de Nashvile. Fue la tercera deserción del Titán de Arrecifes en su temporada debut en la principal categoría de monopostos de los Estados Unidos y la segunda a nivel mundial detrás de la Fórmula 1.

Luego de la espectacular largada que se realiza sobre un puente en plena bajada y con una curva a la derecha, los 27 pilotos pudieron sortear el desafiante arranque y Canapino, a bordo del Dallara Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing, vivióo un comienzo complicado por la rápida degradación de los neumáticos blandos y en la novena vuelta hizo su primera parada en los boxes para reemplazar los neumáticos. Luego volvió a parar en el giro 15º.

Luego el arrecifeño de 33 años comenzó a posicionarse en el clasificador con sendos sobrepasos, como el que primero se vio sobre el sueco Linus Lundqvist (Meyer Shank Racing) en una curva hacia la izquierda.

Canapino siguió avanzando y su próxima víctima fue el local Ryan Hunter-Reay (Dreyer & Reinbold Racing). Agustín llegó a ubicarse noveno por su mérito que le permitió continuar escalando en el clasificador y también por las diversas detenciones.

El múltiple campeón argentino en autos de turismos (4 de TC, 2 de TC 2000 y 7 de Top Race entre sus 15 coronas nacionales), mantuvo un buen ritmo y en la ronda 53º cumplió con su tercera detención en los boxes. El auto respondió y llegó a marcar un tiempo de vuelta de 1m18.070 contra 1m18.030 de los cronos de punta.

Agustín venía cumpliendo con una buena labor hasta que a falta de seis vueltas lo perjudicaron otros pilotos. Al llegar a una curva a la izquierda Ryan Hunter-Reay lo dejó sin pista a Felix Rosenqvist (Arrow McLaren), que no pudo doblar y pegó contras las defensas de gomas. Canapino venía pegado al sueco y no logró evitar el choque. Detrás también venía “soldado” el suizo Benjamin Pedersen (A.J. Foyt Enterprises).

La carrera debió neutralizarse para retirar los tres coches accidentados, pero Canapino logró darle marcha a su Dallara-Chevrolet y continuó en carrera. Se ubicó en el fondo del pelotón una vez que se reinició la carrera y buscó volver a avanzar en las posiciones. Sin embargo, un posible daño en la suspensión tras el mencionado incidente lo habría dejado sin dirección en su auto y a falta de tres vueltas terminó desertando al golpearse contra las gomas al final de las vías de escapes.

Fue el tercer abandono de Agustín en 13 carreras disputadas. Las anteriores deserciones fueron en Long Beach y en las 500 Millas de Indianápolis, conde venía para poder meterse entre los diez primeros, pero también se coche se dañó tras un choque.

El vencedor de este domingo fue el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Autosport). Fue escoltado por el neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske) y el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), que sigue liderando el certamen.

No habrá descanso y el fin de semana venidero seguirá la acción con otra fecha en el circuito de Indianápolis, en el trazado mixto, no en el óvalo. Luego Canapino volará hacia la Argentina ya que el 20 de agosto volverá a correr en el Turismo Carretera, con un Chevrolet del equipo JP Carrera, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

