Canapino sufrió un fuerte accidente en la primera carrera de IndyCar en Iowa y tuvo que abandonar

Agustín Canapino no tuvo el sábado que esperaba en la décima cita del campeonato de IndyCar en Iowa. El piloto argentino protagonizó un fuerte accidente lo obligó a abandonar la competencia en su Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing en apenas 11 segundos de carrera.

El múltiple campeón del Turismo Carretera, quien partía desde la posición 16 con grandes expectativas tras buenos resultados en las pruebas del viernes en el trióvalo de 1.400 metros, se vio involucrado en un accidente en el inicio de la carrera pactada a 250 vueltas cuando David Malukas, que largaba 14º, entró en trompo delante de él.

El argentino intentó esquivarlo pegado a la pared en la curva del óvalo, pero el auto de Malukas, perteneciente al equipo Meyer Shank Racing, se dirigió hacia el mismo lugar, provocando un impacto inevitable.

Además de Canapino, su compañero de equipo Romain Grosjean también sufrió las consecuencias del accidente. El ex piloto de Fórmula 1, que venía detrás, no pudo evitar colisionar con el argentino, dejando a ambos autos del equipo Juncos Hollinger Racing fuera de la competencia en la misma maniobra y antes de completar la primera vuelta.

El Titán de Arrecifes fue asistido rápidamente por los auxiliares de pista y levantó el pulgar para indicar que estaba bien. Se bajó del auto por sí mismo y se dirigió al box. Tras el duro impacto, el argentino confirmó que no sufrió inconvenientes físicos: “Estoy bien, era mucha velocidad, hubo un trompo adelante y no tuve tiempo de reaccionar, quedé atrapado. Pero estoy bien”, explicó Canapino.

Por su parte, Malukas asumió plena responsabilidad del incidente cuando fue su turno de hablar con la prensa en el circuito. “Cometí un gran error. Me quiero disculpar con Canapino. Arranqué bien, honestamente la culpa es mía. Me siento mal por todos los que afecté.”

El equipo Juncos Hollinger Racing enfrenta ahora el reto de reparar los daños significativos tanto en el auto de Canapino como en el de Grosjean antes de la segunda competencia de Iowa, programada para el domingo al mediodía. Canapino había logrado su mejor resultado de clasificación este fin de semana y debía partir desde el puesto 10 en la grilla de largada en la undécima carrera de la temporada.

De cara a la jornada de hoy, el trabajo nocturno para tener ambos autos listos será intenso para el equipo Juncos, y la falta de datos de la primera carrera sobre el ritmo de carrera, desgaste de neumáticos y las estrategias complica aún más la situación en el caso que puedan alistar los coches para salir a pista.

El neozelandés Scott McLaughlin aprovechó el incidente para ganar la carrera, obteniendo así su segundo triunfo de la temporada. McLaughlin también largará desde la pole position en la competencia del domingo. Al mismo tiempo, el líder del torneo, el español Álex Paolu, tuvo que abandonar la carrera después de un trompo y un choque contra el muro.