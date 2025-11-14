Canasta Básica: Análisis a Fondo con Germán Garnier de Distribuidora La Blanca S.R.L.

La distribuidora La Blanca S.R.L., a través de su Gerente Germán Garnier, ofreció un panorama detallado sobre la dinámica de precios en la canasta básica de Formosa, destacando la marcada volatilidad y el cambio en los hábitos de consumo familiar, con el pollo como el gran aliado en un contexto de inflación.

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, conducido por Daniel Moreira Vieira, dialogó con Germán Garnier sobre la situación económica que atraviesa el rubro, analizando por qué ciertos productos experimentan incrementos históricos, mientras que otros mantienen precios bajos debido al exceso de oferta y la debilidad del consumo. La entrevista también abordó las expectativas para la temporada de fiestas de fin de año y el estado del mercado de pescados.

Precios Récords vs. Exceso de Oferta: La Disparidad del Mercado

Germán Garnier comenzó la entrevista reconociendo la difícil situación para las familias, señalando que “estamos viviendo en un contexto muy volátil” y que esta volatilidad se traduce en incrementos significativos en algunos rubros clave.

La carne vacuna fue señalada como el ejemplo más claro de la presión inflacionaria, presentando “valores récords históricos” que impactan directamente en el presupuesto de los hogares formoseños, dada su importancia cultural en la dieta.

En contraste, el sector avícola y lácteo presenta un panorama opuesto. Garnier explicó que estos productos están experimentando un “exceso de oferta” que los obliga a mantener “precios muy por debajo de los costos de producción”. A esto se suma la competencia internacional, que empuja los precios aún más a la baja.

“Esa es la realidad, por eso te hablo de una volatilidad muy marcada en diferentes productos de la misma canasta,” afirmó el gerente, resumiendo la compleja dinámica del mercado actual.

El Pollo: El Aliado Fiel de la Economía Doméstica

Ante el encarecimiento de la carne vacuna, el pollo se ha consolidado como la opción principal para el consumidor formoseño. El conductor del programa, Daniel Moreira Vieira, lo describió como “nuestro aliado en contextos quizá más negativos a nivel microeconómico”.

Garnier coincidió plenamente, destacando que el pollo hoy es “una alternativa muy atractiva para el consumidor, para los hogares”. El consumo minorista ha incrementado significativamente la demanda de productos trozados como supremas, patamuslos y alas. La razón es contundente: “comparado lo que vale hoy un precio de pulpa, de carne vacuna y un el precio por kilo de una carne aviar, la diferencia es exorbitante”.

Sobre la dinámica de precios a lo largo del año, Garnier indicó que el pollo ha mantenido “una tendencia a la baja”, directamente vinculada al exceso de producción y a que “el consumo general a nivel país está un poco desinflado”.

Proyecciones de Fin de Año: Se Esperan Ajustes al Alza

A pesar de la tendencia a la baja observada durante el año, el rubro avícola se prepara para su etapa estacional alta. Germán Garnier alertó sobre una posible corrección de precios a medida que se acerquen las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Entramos en una en una etapa cíclica o estacional para este tipo de producto que es fin de año, son las fiestas, son los las reuniones familiares,” explicó.

El aumento en la demanda en este rubro “se siente”, y bajo la lógica de la libre oferta y demanda, “los precios tienden a acomodarse un poquito para arriba”.

Ante esta expectativa, el consejo práctico de Garnier para los hogares fue: “tratar de adelantar un poco la las compras, aprovechar ahora que todavía los precios están todavía un poco bajos, hacer un lugarcito en el freezer para poder guardarlo y así poder este hacer rendir”.

El Pescado: Una Opción de Mayor Costo y Lujo Ocasional

Finalmente, la entrevista se centró en la situación del pescado. Si bien la distribuidora comercializa tanto productos de río (principal foco del consumo formoseño) como de mar, Garnier aclaró que este es un producto dirigido a “un poder adquisitivo un poquito más alto”.

El costo de acceder a una carne de pescado es “un poco más elevado que el de la carne de pollo, inclusive que la carne vacuna”. Sin embargo, destacó su valor para la salud.

En cuanto a la demanda, el rey de la lista sigue siendo el surubí, en especial la opción sin espinas. “El surubí, que viene sin espina que es sabroso, que se pueden comer los niños, los diferentes menús que se pueden organizar con con el Surubí, así que es lo más demandado de la lista de productos,” concluyó el gerente, aunque reconociendo que también es uno de los productos de mayor costo unitario.

Al cerrar la nota, se reflexionó sobre la importancia de buscar opciones de reemplazo en el día a día. El conductor resumió la realidad de muchas familias argentinas al afirmar que, aunque los números macroeconómicos muestren mejorías, “todavía falta solucionar todo lo otro, que es el bolsillo del vecino, del ciudadano que compone el 80% de la población argentina”.

En definitiva, todo parece indicar que, una vez más, para la próxima Navidad y Año Nuevo, la parrilla familiar tendrá “mucho de pollito” para completar el menú.