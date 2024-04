Canasta básica: una familia necesitó $ 773.385 en marzo para no ser pobre

El índice que mide el INDEC registro un alza de 11,9% respecto de febrero. Además, un hogar de cuatro integrantes precisó $ 358.049 para no ser indigente. La inflación de marzo fue de 11% y la interanual alcanzó el 287,9%, según el INDEC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este viernes que el índice de Canasta básica total de marzo subió 11,9% en comparación con el mes anterior. De este modo, una familia tipo necesitó $ 773.385 para no ser pobre en ese período.

En tanto, la Canasta básica alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, subió 10,9% y una familia de cuatro integrantes necesitó $ 358.049 para atender las cuestiones elementales de alimentación.

El dato se conoció este viernes, a la par del informe sobre el índice de inflación de marzo, que llegó al 11%, por debajo de las estimaciones de las consultoras privadas pero por encima del objetivo de un solo dígito que se plantea el Gobierno.

La Canasta básica total para un adulto equivalente (varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, que es la unidad de medición) a $ 250.286. La CBT subió 11,9% con respecto a febrero y la variación interanual trepó a 304,4%. La variación acumulada en el primer trimestre de 2024 es de 56%.

Por su parte, la Canasta básica alimentaria para un adulto equivalente fue de $ 115.873. En ese caso, la suba mensual fue de 10,9% y la interanual llegó a 308,2%. En el primer trimestre acumula un incremento de 48,8%.

En el caso de un hogar de tres integrantes la Canasta básica total llegó a $ 615.705 y la Canasta básica alimentaria fue de $ 285.048. Para una familia de cinco miembros la CBT alcanzó los $ 813.431 y la CBA, $ 376.588.

A fines de marzo, el INDEC publicó el último reporte de pobreza: alcanzó al 41,7% de las personas en el segundo semestre de 2023, marcado por el final del gobierno de Alberto Fernández. Si se extiende el universo del informe, concentrado en 31 aglomerados urbanos, a todo el país, equivale a casi 19.500.000 pobres, de los cuales 6,5 millones son indigentes.

Ese mismo parte indicó que la indigencia (pobreza extrema) subió de 8,1% al 11,9% (3,8 puntos porcentuales).