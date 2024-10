Canasta básica: una familia necesitó más de $ 960.000 para no ser pobre

Una familia de cuatro miembros necesitó $ 964.620 para no ser pobre en septiembre, indicó este jueves el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El dato de la Canasta Básica se conoció en simultáneo con la índice de inflación del noveno mes del año. Además, una familia precisó $ 428.720 para no ser indigente, de acuerdo al mismo informe del organismo a cargo de Marco Lavagna.

La Canasta Básica Total (CBT), además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se limita a relevar bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia.

De esta manera, en septiembre la CBT mostró un aumento del 2,6% con respecto al mes anterior y la variación interanual llegó al 202%. La variación acumulada es de 2024 en 94,6%.

La CBA, en tanto, subió un 1,7% en el mes y un 189,9% con respecto al mismo mes de 2023. Además, lleva un 78,1% en el año.

Para el número oficial que se dio a conocer hoy se tomaron en cuenta familias de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores). Por lo tanto, para grupos de dos, tres o más de cuatro, el número es diferente y debe calcularse de acuerdo a la estimación individual que también da a conocer el INDEC en el mismo informe.

En ese aspecto se destaca la suma que necesitó una familia de cinco integrantes para no ser pobre: trepó por encima del millón de pesos. El número exacto es $1.014.568. El mismo grupo familiar precisó $450.919 para no ser indigente.

Un hogar de tres integrantes, por su parte, necesitó $767.950 para no ser pobre y $341.311 para no ser indigente.