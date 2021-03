“Canción entre la niebla” de Formosa al mundo

Compartir

Bajo el nombre de Cristian Oviedo Project, a partir de hoy, estará disponible en todas las plataformas digitales el single “Canción entre la niebla”.

Cristian Oviedo es un músico y compositor formoseño. Su curiosidad por la música comienza desde muy pequeño y fue mediante la voz que comienza esa exploración, formando parte de diferentes coros de la ciudad de Formosa.

A punto de terminar la secundaria, cuando tenía 16 años conoce la guitarra, lo cual le sirvió para acompañar su canto y estudiar obras instrumentales solistas. Su relación con el instrumento cambia rotundamente el día que un profesor le hace conocer la música de Agustín Barrios Mangoré, llamándole particularmente la atención por su capacidad de combinar el folklore con elementos sonoros académicos.

A partir de ese descubrimiento, toma la decisión de estudiar en el Conservatorio de la ciudad de Rosario, formación que le demanda varios años, siempre con la mirada puesta en la música popular y el deseo de poder fusionar diferentes estilos. En el marco de esa búsqueda, Cristian forma parte de varios grupos musicales, incursionando de en géneros populares, música latinoamericana, rock, jazz, etc.

En el 2017, luego de su regreso a Formosa conoce la música Wichí, a través de la maestra MEMA, Mirna Paulo, con quien emprende el proyecto “Cosmusic”, del que surge la canción “Atzinha”, en la que conjugan cantos originarios con armonías de musical clásica y sonidos experimentales, provenientes de la música electroacústica y electrónica.

En paralelo, junto a Gonzalo Guzmán en guitarra eléctrica, versiona temas de rock nacional siempre con la inquietud de experimentar sobre los géneros, ya establecidos, para encontrar un nuevo sonido que defina su estilo musical.

A fines del año pasado, decide comenzar a producir sus composiciones propias, es así que este 15 de Marzo saldrá a la luz “Canción entre la Niebla”, con una onda de rock alternativo. Dicho single cuenta con la producción musical de One Take Team y la participación de los siguientes talentos locales: Alejandro Giuliani (batería), Matías Valdez (bajo y guitarras) y José Valdez (piano y sintetizadores).

Si bien el origen de este tema se remonta al año 2011, en estos diez años pasó por muchas transformaciones, empezando por la letra, de la que participó el gran musico argentino Botis Machin, así como a nivel musical, dado que cuenta con los aportes de los músicos mencionados, quienes supieron darle a “Canción entre la niebla” un aire entre experimental y futurista.

