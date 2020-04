Cande Tinelli, sobre el escándalo de la valija: «Acá se nos ve la hilacha a todos»

Compartir

Cande Tinelli se encuentra en Esquel cumpliendo con la cuarentena obligatoria desde el 19 de marzo. La joven está acompañada por parte de su familia: Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes y el pequeño Lorenzo Tinelli. También pasa los días de aislamiento con su novio, Federico Giuliani, jugador de Belgrano de Paraná.

El conductor de ShowMatch debió hacer un pedido a Buenos Aires porque en Esquel no encontraba la medicación que necesita tomar para seguir un tratamiento, al igual que su hija. Es por eso que contrató un taxi aéreo para que le acercaran su pedido y lo recibió el casero. “Yo no me moví en los 25 días que estoy acá”, explicó en diálogo con Luis Novaresio en La Red.

“Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel”, indicó Tinelli, mientras que el periodista agregó que el traslado de medicamentos es una actividad exceptuada durante la cuarentena total.

Tras la polémica que se generó alrededor de este tema, Lelé hizo una publicación en Instagram para referirse al tema: “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila”.

“Faltan muchos días aún de ‘encierro’. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismos, y colapsamos. Solo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo”, explicó la joven cantante.

“Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos”, finalizó en la red social.

De esta manera, Cande no entró en detalles al igual que lo hizo el creador de LaFlia en la entrevista radial con Novaresio en la que aclaró que debió hacer toda esta movida, porque lo buscó tres veces en Esquel y no lo consiguió. «Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado”, indicó.

“Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más”, continuó Tinelli y agregó que él tiene su carnet de comunicador que le permitiría solicitar el permiso para regresar a Capital Federal y continuar con sus tareas laborales desde su hogar.

Por otra parte, el conductor se encuentra planificando el regreso del Bailando a la pantalla chica. Habían establecido comenzar el 27 de abril, pero por la extensión de la cuarentena se suspendió para mayo. En las últimas horas y en medio de esta polémica corrieron todo tipo de rumores sobre la continuidad de clásico ciclo en El Trece. La emisora decidió lanzar un comunicado al respecto: «Sin duda, queremos confirmar la continuidad de su programa en eltrece. En estos momentos, estamos trabajando junto a la producción de Showmatch para su próximo estreno en nuestra señal”.