Cande Tinelli sorprendió con un inédito cambio de look: «Tengo miedo»

Candelaria Tinelli es una de las famosas que más se divierte en cambiar su look, probar nuevos estilos y lucirlos en su cuerpo. Ha pasado por varios colores de pelo, utilizó piercings que luego se sacó y sobre todo, se destaca con los llamativos tatuajes que quedan en evidencia en cada outfit que se pone.

Este jueves, a través de sus historias de Instagram, la influencer le mostró a sus más de cuatro millones y medio de seguidores la nueva tendencia que decidió probar y que ya fue utilizada por otras famosas como Oriana Sabatini o Tini Stoessel: optó por pintarse las cejas de un tono rubio súper claro casi blanco, que contrasta con su cabello negro.

Desde Madrid donde se encuentra actualmente con su futuro marido Coti Sorokin, Lelé mostró el proceso. “Tengo miedo”, escribió mientras se tomaba una foto en modo selfie con el producto en su ceja. Acto seguido, subió otra imagen ya con la ceja tinturada y confesó que no le gustó el resultado y que se lo iba a quitar: “Se va, duró poco”, agregó.

Cabe destacar que Cande es una de las celebridades que no tiene pudor a la hora de hablar de su cuerpo y se muestra muy tranquila en sus redes sociales cuando los usuarios le preguntan por algunos aspectos relacionados a su imagen. Si bien a esta altura de las circunstancias, está claro que no hay que hablar de los cuerpos ajenos, todavía es inevitable que las diferentes plataformas se llenen de comentarios, sean positivos o de los otros, cuando una mujer sube una foto.

Algo así ocurrió en enero de este año, cuando la influencer compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de imágenes en las que se la veía luciendo una microbikini en color natural mientras disfrutaba de sus vacaciones en Punta del Este. El posteo de la hija de Marcelo Tinelli se llenó de emojis con fueguitos y corazones, aprobando la publicación, pero también hubo comentarios en tono despectivo, que pusieron el foco en sus glúteos mientras se preguntaban si se había colocado algo en esa zona.

Lo cierto es que, fiel a su estilo, Lelé decidió terminar con las especulaciones respondiendo de manera directa a estos interrogantes. “Para los que me preguntan (real) si me puse glúteos les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno”, escribió utilizando un emoji de un durazno para mencionar sus nalgas y arrobando al cirujano plástico Gustavo Sampietro.

Y, como si quedara alguna duda al respecto, agregó: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”. De hecho, contestando a una seguidora que frente a la pregunta de otros internautas aseguraba que el retoque estético de Cande “se re nota”, la cantante respondió: “Es la idea”. En tanto, a otra usuaria que en inglés le decía que necesitaba “su trasero trabajado”, le respondió divertida asegurándole era “falso”.

Mientras tanto, Cande planea su casamiento con Coti. Después de algunas idas y vueltas, la pareja selló la reconciliación y anunció su boda para de marzo del año próximo. En el último concierto que el rosarino dio en el Gran Rex, Cande subió al escenario para interpretar “Quiero verte”, la canción que compusieron juntos. Entonces, el cantante se arrodilló y le presentó una bolsa de pana que contenía un estuche con una alianza. Lelé abrió el envoltorio y descubrió la joya, se fundieron en un beso y recibieron la ovación.