Cande Vetrano y Andrés Gil presentaron a su hijo, Pino: «Gracias por elegirnos»

El pasado jueves, Cande Vetrano y Andrés Gil dieron la bienvenida a su primer hijo en un momento cargado de amor y emociones. Este domingo, a solo tres días de haber nacido, a través de sus redes sociales, la pareja compartió una serie de tiernas fotografías en las que presentaron al recién nacido a sus miles de seguidores. “Pino, te amamos, gracias por elegirnos. ¡Estamos extasiados de amor! Gracias por sus mensajes del corazón”, expresaron, visiblemente felices por la llegada del nuevo miembro a la familia y, a la par, revelaron el nombre del pequeño.

Entre las imágenes compartidas, la dupla de actores destacó una conmovedora fotografía en blanco y negro que retrata el instante en el que Cande, aún en la cama tras el parto, sonríe mientras sostiene a su bebé en brazos. A su lado, Andrés, vestido con ropa quirúrgica, la observa con una expresión de completa felicidad, reflejando el amor de esta nueva familia. En otra postal, Cande se encuentra recostada en una cama junto a una ventana que da a la ciudad. Allí sostiene a Pino mientras lo amamanta, quien estaba recostado en su pecho. Otro tierno momento lo protagonizó el bebé con su papá, Andrés, a quien se lo puede apreciar sosteniéndolo mientras lo cubre con una manta, a la vez que lo mira con una expresión llena de ternura y orgullo.

En un detalle especial, se pudo ver la pequeña muñeca del recién nacido con una pulsera identificatoria que llevaba escrito su nombre completo: Pino Gil Vetrano. Este gesto destacó la decisión de la pareja de usar ambos apellidos, un reflejo de su unión como familia, que adelantó su tía paterna, Carola. Además, una de las postales más emotivas mostró un cartel artesanal colgado en la pared con las palabras: “Bienvenido Pino”, un detalle lleno de amor que demuestra la preparación y alegría con la que el bebé fue recibido.

Las tiernas imágenes no tardaron en hacerse furor entre los fanáticos y allegados de Vetrano y Gil. En poco tiempo, la sección de comentarios recibió una catarata de mensajes de saludos y felicitaciones por el bebé. “Qué linda familia, ¡los felicito!”; “Ya te amamos, Pino”; “Felicitaciones por este maravilloso estreno”; “Todos estamos llorando. Los amamos”; “Qué alegría enorme, chicos. Lo mejor para esta nueva etapa”; “Pinito escogió a los mejores padres del mundo”; “No puedo creer que ya son padres”, fueron algunas de las reacciones que recibieron los flamantes papás, a raíz de las primeras postales del recién nacido.

Cabe recordar que el anuncio inicial del nacimiento de Pino fue realizado por la hermana de Andrés, durante la transmisión de su programa Rumis en La Casa Streaming. Mientras interactuaba con sus compañeros, la presentadora recibió un mensaje que la emocionó profundamente. “Chicos, tengo una noticia. Nació mi sobrino, estoy feliz. Lo soy por cuarta vez, mi primer varón”. Su declaración fue recibida con aplausos y entusiasmo en el estudio. La tía no pudo contener su emoción, describiendo con admiración el esfuerzo de Cande durante el parto: “No saben lo que fue Cande, una reina, se lo bancó increíble”.

Además, Carola compartió una conversación especial que tuvo con el actor tras el nacimiento de Pino. Según relató: “Pepi me decía: ‘Esto es como un sueño.’” Además, expresó su felicidad al convertirse en tía de su primer sobrino varón, ya que hasta entonces solo había tenido sobrinas. Esta llegada significó un momento inolvidable para toda la familia.

En junio pasado, en una entrevista con Tatiana Schapiro en Infobae, Cande se sinceró ante los desafíos que iba a enfrentar de cara a la maternidad, entre ellos el parto. A corazón abierto, la exSúper Torpe comentó que preferiría encarar el parto con una intervención respectada. “Me imagino un parto en el agua. Fue la primera imagen que tuve. Después entendí que va a pasar lo que tenga que pasar, y que está bueno disponer de todas esas cuestiones. Pero el parto en el agua es una opción. Parto respetado me parece lo más lindo. Intuyo que voy a ir por el lado más natural”, aseguró en ese entonces.

También dejó en claro su perspectiva de ese momento, a lo que expresó: “Me imagino que será algo muy fuerte y diferente a cualquier cosa”. Y, en un intento de restarle la seriedad, comentó en otro momento: “El haber parido tanto en la tele hace que tengas un poquitito menos de miedo. Por lo menos, que me atreva a ir por ahí, yo creo”.