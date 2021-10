Candidatos a concejales capitalinos del FdT llevaron ripio y arreglos de calles al Bº San Miguel

Compartir

Ayer por la mañana, los candidatos a concejales capitalinos por el sublema Frente de Todos, encabezado por la periodista María del Carmen “Petu” Argañaraz y Marcelo Sosa, en segundo término, llevaron ripio y perfilado de calles, desmalezado y desagües al barrio San Miguel.

Al respecto, Argañaraz quien indicó que hace más de 10 días mantuvieron una reunión con vecinos de dicho barrio, que le plantearon problemáticas con el desmalezado, cuneteo y mejoras de las calles.

“Así que hace tres días, después de recoger estas inquietudes, volvimos ya con la obra del Gobierno de la Provincia de Formosa a realizar las mejoras”, señaló.

Y agregó: “Hoy estamos caminando ya sobre el ripio, el cuneteo también fue realizado, hablando con los vecinos muy contentos, por cierto”.

En ese marco, la candidata a edil capitalina dijo que este tipo de acciones brindan una respuesta inmediata a la situación, pero se lamentó que “no en todos los casos lo podemos hacer”, porque “se evalúa la situación y un montón de cuestiones que tiene que ver con poder realizar o no este tipo de trabajo”.

“En algunos casos no llegamos con el ripio, pero si ayudamos al vecino con el perfilado de las calles, la iluminación, el desmalezado, esa respuesta estamos dando casi con una metodología de trabajo y una continuidad en distintos barrios, como el Liborsi, Itatí, San José Obrero”, argumentó; y explicó que, las caminatas y reuniones se realizan previamente y luego vuelven a los lugares “ya con la obra hecha”.

Además, Argañaraz recordó que, el lunes pasado, tuvieron un acto “muy importante” en la jurisdicción cinco de la ciudad capital, donde más de seis mil personas se acercaron a compartir la tarde con los candidatos y candidatas del Frente de Todos.

“Para nosotros es importante la adhesión de ese sector de la ciudad que también se vio transformado por este Modelo Formoseño; y se sigue trabajando y haciendo”, aseveró.

Y concluyó: “Esto es un trabajo constante y único de obra de mantenimiento, que no termina nunca, porque la ciudad sigue creciendo y los barrios siguen teniendo estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana y a la mejora de la calidad de vida”.

