Candidatos a The Best: Bielsa está entre los nominados a DT del año y Messi buscará llevarse el premio máximo

El próximo 17 de diciembre la FIFA condecorará a los mejores futbolistas y entrenadores del año con el premio The Best, que es uno de los galardones más distinguidos del ambiente junto con el Balón de Oro. El organismo dio a conocer a los candidatos para los distintos premios y una de las grandes sorpresas estuvo en el rubro de entrenadores, donde peleará por el galardón el argentino Marcelo Bielsa tras ascender al Leeds a la Premier League.

La gala de entrega de premios será de manera virtual por primera vez en la historia, teniendo en cuenta la pandemia que azota al mundo. En total, habrá 11 categorías, destacándose los The Best a la jugadora del año que en 2019 se llevó la norteamericana Megan Rapinoe y al jugador del año que el año pasado fue propiedad de Lionel Messi.

Argentina volverá a tener un candidato a mejor DT del año tras la presencia de Mauricio Pochettino (3°), Marcelo Gallardo (9°) y Ricardo Gareca (10°) el año pasado. Previamente, Diego Simeone (6°) había estado entre los ternados del 2018. El Cholo (10°) y Pochettino (12°) repitieron sus nombres en el 2017 y en el 2016, cuando terminaron 4° y 10° respectivamente.

Cabe destacar que FIFA entrega el premio a mejor futbolista del año desde 1991, aunque entre 2010 y 2015 entregó la distinción en conjunto con el Balón de Oro. Entre todos esos años, Messi fue protagonista central de las premiaciones FIFA: en 2007 y 2008 quedó segundo detrás de Kaká y Cristiano Ronaldo, respectivamente. En el 2009, el último antes de fusionarse con el Balón de Oro, Leo se llevó el reconocimiento a Jugador Mundial de la FIFA.

Durante la entrega en conjunto, Messi se apoderó del FIFA Balón de Oro en 2010, 2011, 2012 y 2015. El nacimiento de los The Best al año siguiente lo mantuvieron al margen durante tres temporadas (finalizó dos años detrás de Cristiano Ronaldo y en el 2018 ni siquiera integró la terna que ganó Luka Modric). Finalmente, en 2019 lo alzó por primera vez imponiéndose sobre Virgil van Dijk y Cristiano.

También tendrá su representante Chile con Christiane Endler, la arquera de 29 años que desde el 2017 juega en el PSG y buscará el premio a la mejor guardameta de la temporada contra Ann-Katrin Berger (Alemania), Sarah Bouhaddi (Francia), Hedvig Lindahl (Suecia), Alyssa Naeher (Estados Unidos) y Ellie Roebuck (Inglaterra).

Candidatos a mejor DT del año

Marcelo Bielsa (Leeds) / Hans-Dieter Flick (Bayern Münich) / Jürgen Klopp (Liverpool) / Julen Lopetegui (Sevilla) / Zinedine Zidane (Real Madrid)

Candidatos a mejor

futbolista del año

Lionel Messi (Argentina) / Cristiano Ronaldo (Portugal) / Thiago Alcántara (España) / Kevin De Bruyne (Bélgica) / Robert Lewandowski (Polonia) / Sadio Mané (Senegal) / Kylian Mbappé (Francia) / Sergio Ramos (España) / Mohamed Salah (Egipto) / Virgil van Dijk (Holanda)

Candidatas a mejor

futbolista del año

Candidatas a mejor futbolista del año Lucy Bronze (Inglaterra) / Delphine Cascarino (Francia) / Caroline Hansen (Noruega) / Pernille Harder (Noruega) / Jenni Hermoso (España) / Sam Kerr (Australia) / Ji So-yun (Corea del Sur) / Saki Kumagai (Japón) / Dzsenifer Marozsán (Alemania) / Vivianne Miedema (Holanda) / Wendie Renard (Francia)

Las otras nominaciones

Entrenadoras del año: Lluís Cortés (España / FC Barcelona), Rita Guarino (Italia / Juventus), Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC ), Stephan Lerch (Alemania / VfL Wolfsburgo), Hege Riise (Noruega / LSK Kvinner), Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyon), Sarina Wiegman (Selección Países Bajos)

Arqueros del año: Alisson Becker (Brasil) / Thibaut Courtois (Bélgica) / Keylor Navas (Costa Rica) / Manuel Neuer (Alemania) / Jan Oblak (Eslovenia) / Marc-André ter Stegen (Alemania)

Arqueras del año: Ann-Katrin Berger (Alemania) / Sarah Bouhaddi (Francia) / Christiane Endler (Chile) / Hedvig Lindahl (Suecia) / Alyssa Naeher (Estados Unidos) / Ellie Roebuck (Inglaterra)

