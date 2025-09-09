Canelo Álvarez vs. Crawford: el cinturón con herencia latina que se disputarán en EE.UU.

Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El combate, que será transmitido en vivo por Netflix, ofreció nuevos detalles. Uno de los más importantes es que el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que estará en juego fue fabricado en un país latino: México.

El cinturón del CMB que se pondrá en juego en el duelo entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford es una obra de arte. La pieza fue elaborada a mano por artesanas mexicanas del estado de Tlaxcala, quienes plasmaron elementos de la cosmovisión de la cultura prehispánica náhuatl. La pieza combina el talento de orfebrería y la tradición del país latino, en lo que es una muestra de la riqueza cultural de la región.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, reconoció el gran trabajo de las artistas mexicanas y afirmó que este cinturón muestra el legado y la tradición cultural de México. “Lleva un pedazo del corazón de México para el mundo. Está hermoso, es una obra de arte que tomó meses de trabajo”, dijo a Coracyt Noticias.

Esta es la segunda ocasión en que el estado mexicano de Tlaxcala participa en una de las peleas de “Canelo”. En mayo pasado, también se le entregó un cinturón titulado Xicohténcatl, cuando derrotó al cubano William Scull.

La pelea entre el pugilista mexicano y el estadounidense se disputará el 13 de septiembre en Las Vegas, a las 21.00 (hora del Este de Estados Unidos). El combate se transmitirá de manera exclusiva a través de Netflix, sin el modelo de pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés), a diferencia de lo que hicieron otras plataformas como Amazon Prime Video.

De esta manera, cualquier suscriptor de la plataforma de streaming podrá disfrutar de la pelea, sin importar cuál tipo de membresía tenga.