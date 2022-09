Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin: el súper combate que completará la trilogía

Compartir

Se enfrentarán el 17 de septiembre en Las Vegas. Cómo llegan, los antecedentes y qué esperar de la pelea de dos históricos que hace horas se cruzaron en un imperdible cara a cara.

Será una noche alejada del fuego que supieron encender, pero ideal para que sus seguidores le brinden un merecido reconocimiento.

La tercera edición del combate entre Canelo Alvarez y Gennady Golovkin será el cierre de un clásico que le permitió a ambas figuras posicionarse dentro de la historia, del concepto y las estadísticas.

A pesar del impulso mediático que se le intenta dar al choque del 17 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas, es indudable que este acto final no tendrá la fortaleza de los anteriores.

Y en este análisis previo, entendemos que no solo son valiosos los dos antecedentes entre ambos, sino también de qué manera se fueron sosteniendo en base a oposición y resultado desde la segunda pelea (ganó Canelo en fallo mayoritario), hasta estos días previos donde abundan los pálpitos y los deseos.

Desde que debutó como profesional a los 15 años de edad en la Arena Chololo Larios de Guadalajara, Canelo Álvarez siempre contó con carisma y un seguimiento que lo hicieron diferente. A pesar de que el consumidor mexicano tiene un paladar especial, por haber visto entre tantos notables al Ratón Macías, Salvador Sánchez y Julio Cesar Chávez, de a poco se fue ganando el respeto de ellos.

El púgil mexicano supo levantarse tras perder con Floyd Mayweather Jr. Ese 14 de septiembre de 2013 su imagen luminosa de boxeador se apagó por completo. Fue tal el desconcierto a que lo llevó el Pretty Boy, que muchos mexicanos lo sindicaron como un traidor a la rica historia del boxeo azteca.

Tras ganarle a Golovkin en la segunda edición (en la primera empataron), Canelo Alvarez realizó ocho combates. Al quedar gratamente atado a un súper contrato con la plataforma DAZN, se vio obligado a combatir en tiempo y forma, según las normas del contrato.

Y allí se metió en un sistema donde la oposición que tuvo no estuvo a su altura de su jerarquía. Es más, el tapatío acordó transitar desde la división Mediano (72,500) hasta Mediopesado (79,400) según la propuesta de turno.

Su último combate lo hizo el 7 de mayo de 2022. Perdió claramente con el kirguiso Dmitry Bivol (115-113 las tres tarjetas) por el título mundial Mediopesado. Esa noche en Las Vegas le jugó en contra el salto de categoría y el nivel de su rival.

Gennady Golovkin es venerado en Kazajstán. Tras ganar la medalla de plata en los juegos de Atenas 2004, el ambiente empezó a preguntar por él. Aquella victoria sobre el estadounidense Andre Dirrell, donde aseguró la medalla, le permitió ser contratado por la empresa alemana Universum, del empresario Klaus Peter Kohl.

El 17 de enero de 2009, los puños del kasajo fueron padecidos por el salteño Javier Mamani. Golovkin lo pulverizó en un round, en una noche donde Víctor Ramírez (apadrinado por Daniel Scioli) ganaba el título mundial Crucero venciendo al uzbeco Alexander Alekseev.

Golovkin ya tiene 40 años de edad y el próximo sábado llegará a 45 combates profesionales. Y de sus 42 victorias, 37 fueron antes del límite. El dato es que luego de perder con Saúl Alvarez, hilvanó cuatro triunfos en fila.

Además, este hijo de papá ruso y madre coreana viene de ganar una pelea mundialista en Japón. En la ciudad de Saitama superó al olímpico nipón Ryota Murata, venciéndolo por nocaut en el noveno round.

Canelo y Golovkin formarán parte de una actividad que siempre ha tenido rigor histórico. Será una noche alejada del fuego que supieron encender, pero ideal para que sus seguidores le brinden un merecido reconocimiento.

¿Cómo salieron las peleas entre Canelo Álvarez vs. Gennadiy Golovkin?

Combatieron en dos ocasiones previas: la primera fue en septiembre de 2017, en el T-Mobile Arena de Las Vegas y el resultado fue un empate por decisión dividida: un juez vio ganador a Álvarez, otro a Golovkin y el tercero puntuó en igualdad para ambos. Buena parte de la prensa especializada había visto ganador al kazajo.

Un año después, en septiembre de 2018, volvieron a enfrentarse en el T-Mobile Arena y esta vez la victoria quedó en manos de Canelo por decisión mayoritaria: un juez marcó empate y los otros dos favorecieron en las tarjetas al mexicano.

Con esa segunda victoria, Álvarez se quedó con los cinturones de súper campeón mediano de la AMB y campeón mediano del CMB.

Dicha pelea de 2018 tuvo que ser pospuesta cuatro meses (estaba programada para mayo), luego de que Canelo diera positivo en un control antidopingpor clenbuterol.

De acuerdo a las estadísticas, sumando ambas peleas, Canelo conectó 371 golpes (257 de poder) contra 452 de GGG, aunque solo 226 de poder de parte del kazajo.

