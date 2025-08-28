Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: qué día es, dónde ver por TV y cartelera completa

Saúl y Bud se verán las caras en la mejor pelea del 2025. Canelo Álvarez habló en la previa del combate ante Terence Crawford y contó cuáles serán las claves para vencerlo.Mientras Canelo Álvarez tiene un patrimonio de $300 millones, esta es la increíble diferencia con lo que Terence Crawford lleva ganado

¡Falta menos de un mes para la pelea del año! Pasan los días y el choque entre Canelo Álvarez y Terence Crawford está cada vez más cerca. Hablamos de uno de los combates más esperados del 2025 por todos los fanáticos del boxeo, y de un frente a frente que promete ser muy picante.

¿Cuándo es la pelea

de Canelo Álvarez

vs. Terence Crawford?

La pelea está programada para el próximo sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, recinto que cuenta con una capacidad superior a los 70.000 espectadores. Se enfrentarán por el título unificado de peso supermediano de 168 libras (76.2 kilogramos)

¿Dónde ver por TV la

pelea entre Canelo Álvarez

y Terence Crawford?

El combate entre el mexicano y el estadounidense podrá verse en vivo vía streaming por Netflix. Las peleas preliminares se podrán ver a través de YouTube. También podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurra en Olé, con toda la previa, las peleas preliminares, videos y más.

La cartelera completa

de Canelo Álvarez

vs. Terence Crawford

Cartelera principal

Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr

Christian Mbilli vs Lester Martínez

Mohammed Alakel vs John Ornelas

Peleas preliminares

Serhii Bohachuk vs Brandon Adams

Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr.

Reito Tsutsumi vs Javier Martinez

Sultan Almohamed vs Martin Caraballo

Steven Nelson vs Raiko Santana

Marco Verde vs TBD