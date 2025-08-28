Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: qué día es, dónde ver por TV y cartelera completa

Saúl y Bud se verán las caras en la mejor pelea del 2025. Canelo Álvarez habló en la previa del combate ante Terence Crawford y contó cuáles serán las claves para vencerlo.Mientras Canelo Álvarez tiene un patrimonio de $300 millones, esta es la increíble diferencia con lo que Terence Crawford lleva ganado
¡Falta menos de un mes para la pelea del año! Pasan los días y el choque entre Canelo Álvarez y Terence Crawford está cada vez más cerca. Hablamos de uno de los combates más esperados del 2025 por todos los fanáticos del boxeo, y de un frente a frente que promete ser muy picante.
¿Cuándo es la pelea
de Canelo Álvarez
vs. Terence Crawford?
La pelea está programada para el próximo sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, recinto que cuenta con una capacidad superior a los 70.000 espectadores. Se enfrentarán por el título unificado de peso supermediano de 168 libras (76.2 kilogramos)
¿Dónde ver por TV la
pelea entre Canelo Álvarez
y Terence Crawford?
El combate entre el mexicano y el estadounidense podrá verse en vivo vía streaming por Netflix. Las peleas preliminares se podrán ver a través de YouTube. También podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurra en Olé, con toda la previa, las peleas preliminares, videos y más.
La cartelera completa
de Canelo Álvarez
vs. Terence Crawford
Cartelera principal
Canelo Álvarez vs Terence Crawford
Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr
Christian Mbilli vs Lester Martínez
Mohammed Alakel vs John Ornelas
Peleas preliminares
Serhii Bohachuk vs Brandon Adams
Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr.
Reito Tsutsumi vs Javier Martinez
Sultan Almohamed vs Martin Caraballo
Steven Nelson vs Raiko Santana
Marco Verde vs TBD