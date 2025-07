Cánepa Neme tras comicios: «Fue un día de lucha para la democracia»

En el complejo mapa electoral de la ciudad de Formosa, Matías Cánepa Neme, candidato opositor, logró consolidarse con aproximadamente el 9,89% de los votos, ubicándose como uno de los referentes con mayor respaldo dentro de la oposición. Aunque la distribución final de bancas aún se ajusta según los sublemas, aparece entre los nombres que dieron pelea frente al fuerte aparato oficialista.

Lejos de mostrarse conforme con el desarrollo de los comicios, Cánepa Neme fue tajante en su análisis: “La primera sensación es que ayer, en vez de ser un día de fiesta de la democracia, fue un día de lucha para la democracia”.

Apuntó a la utilización de mecanismos proselitistas irregulares como la “carpa azul” —presente en inmediaciones de los colegios electorales—, y denunció inacción de las fuerzas provinciales: “Se viciaba la voluntad del elector. Incluso dentro del oficialismo, ganó el sublema menos representativo según las mediciones”.

Cánepa Neme también advirtió que la escasa participación ciudadana afectó a la oposición.

“La tasa de participación fue una de las más bajas de los últimos 25 años. Faltó conciencia cívica sobre lo que estaba en juego: la reforma de la Constitución”, señaló.

En su análisis, la baja asistencia se vincula con el electorado independiente: “Generalmente, quien no es arriado a votar es quien vota oposición. Al no ir, los más perjudicados fuimos nosotros”.

La reforma constitucional,

el tema ausente

Sobre el debate constituyente, Cánepa fue autocrítico, pero responsabilizó principalmente al oficialismo:

“No existía un proyecto real de reforma. El oficialismo escondió el tema: no lo puso en la agenda, no lo discutió públicamente, y así logró que la gente no hablara de la Constituyente”.

Según explicó, esta estrategia deliberada desvió el eje de la discusión hacia candidaturas locales y no hacia el trasfondo institucional: “Si faltó hablar de la Constituyente, es un error compartido, pero por sobre todo es un bloqueo adrede del oficialismo”.

“El trabajo será simbólico”

De cara a la nueva composición del Concejo Deliberante, el panorama no es alentador para la oposición. “Estamos 100% bloqueados. El oficialismo está muy cerca —si no ya en posesión— de los dos tercios”, explicó.

Esto, según Cánepa Neme, anula cualquier posibilidad de ejercer control o generar debate real dentro del cuerpo legislativo municipal: “Nuestro trabajo termina siendo simbólico. Podemos llevar ideas, denuncias o propuestas, pero quienes tienen la lapicera y el poder son los mismos de siempre”.

En ese sentido, lamentó la falta de equilibrio institucional y advirtió que el vecino volverá a quedar sin respuestas: “Las instituciones están desbalanceadas, y eso afecta directamente a la ciudadanía. No hay equidad política ni representación real del disenso”.

Cánepa Neme cerró su análisis llamando a reflexionar sobre la necesidad de mayor compromiso ciudadano y de una discusión pública más transparente: “La democracia necesita participación real, información clara y un sistema electoral que no distorsione la voluntad popular. Lo que vimos este domingo va en la dirección contraria”, concluyó.