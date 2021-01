Caniza:”A pesar del PCR negativo, estamos haciendo el aislamiento preventivo”

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA.- El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Caniza informó que se encuentra aislado a “pesar de que el PCR le diera negativo”, además contó que continúan “asistiendo a la gente que están en los centros de aislamiento”.

“Desde mi lugar seguimos trabajando, hoy tengo la responsabilidad de aislarme a pesar de que el PCR que me realizaron diera Negativo, pero seguimos asistiendo a la gente que están en los centros de aislamiento”, expreso el edil.

“Como es público conocimiento, aunque ya lo he manifestado en mis redes, aprovecho la oportunidad para aclarar que la semana pasada, realizamos la entrega de la mini cargadora al municipio local donde estuvimos con el Intendente Celauro, y el día jueves por la mañana me informan que el hermano del Intendente y de mi mamá dieron positivo al COVID-19 y fueron trasladados a la ciudad de Formosa. El mismo día mi mamá presentaba tos, entonces me comunique con el Director del Hospital Clorinda y le solicite que nos realice unos test de antígeno y de PCR, además pedí que el test de mi madre sea rápido porque la veía con algunos síntomas leves, alrededor de las 17hs me confirman que el antígeno da positivo, pero teníamos que esperar el PCR que iba estar a las 20hs, el jueves me confirmaron el resultado del PCR positivo y mi madre fue trasladada a Formosa al hospital Evita por ser una persona de riesgo”, comentó Caniza.

Y continuó: “El día viernes me entregan el resultado de mi PCR y el de mi hija que da negativo y nos trasladamos al hotel San Martín donde estamos realizando el aislamiento por precaución”, dijo el concejal al mismo tiempo que aclaró: “No estuve en mi oficina como se decía por redes sociales, esas personas son muy mal intencionadas porque no tienen ningún tipo de sustento, hay gente que quiere ensuciar la situación sanitaria en la que estamos, yo esta vez soy contacto estrecho de mi madre que dio positivo, si me hubiera salido positivo seguramente me trasladen al Argentinos del Norte para realizar la cuarentena”.

“En el caso del Intendente que también dicen que dio positivo, es totalmente falso, porque él no tuvo contacto con su hermano ni con mi madre, en todo casa es contacto mío porque estuvimos juntos en la entrega de la minicargadora, pero yo di negativo, la gente tiene que entender que si somos positivo vamos a cumplir también con las normas como corresponde”, manifestó.

Asistencia en los

centros de aislamientos

Por otro lado, el concejal Caniza, agregó que “le hizo un pedido al intendente Celauro para asistir a todas las personas que están en aislamiento con agua mineral para cada una de las habitaciones, es por eso que se entregó en todos los centros de aislamiento por habitación un bidón de 6 litros de agua, la idea es entregar cada dos días estos bidones, así como también hielo y para los chicos jugo, alfajor, turrón, y algunos libros para colorear; sabemos que en algunos centros no cuentan con televisor, por eso decidimos asistir con algunos juegos didácticos para que los chicos puedan llevar más ameno estos días de aislamiento, ya se cuenta con internet, yo prefiero que me critiquen por ayudar y asistir y no por no hacerlo, creo que hoy es el momento de ayudarnos entre clorindenses”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print