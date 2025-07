Cannabis medicinal: especialistas denuncian estigmatización y abandono del Estado

El abogado Gustavo Leguizamón, especialista en cannabis medicinal y cáñamo industrial, expresó su preocupación ante el avance del Gobierno nacional en el bloqueo de tratamientos a base de cannabis.

“Estamos ante un retroceso profundo en materia de salud, de derechos y de industria”, afirmó, en referencia a las últimas restricciones impuestas a cultivadores solidarios y pacientes registrados en el Reprocann.

El conflicto se intensificó con la Resolución 3132/24, que limita el rol de los cultivadores solidarios a atender un solo paciente, dejando a cientos de personas fuera del sistema formal de acceso. “Eso deja sin tratamiento a muchísima gente. La medida no solo es regresiva, sino que rompe vínculos terapéuticos fundamentales”, explicó Leguizamón.

El especialista también advirtió sobre la criminalización persistente: “La estigmatización es intencional. Se demoniza al cultivador y al paciente como si fueran delincuentes, cuando en realidad están buscando mejorar su calidad de vida”.

Según explicó, el cannabis tiene múltiples formas de uso (aceites, cremas, ungüentos, tinturas) y su aplicación médica está respaldada por estudios y evidencia clínica, especialmente en patologías crónicas, neurológicas o dolorosas.

Leguizamón fue claro al marcar que la situación actual “no es solo un problema nacional”, sino también de falta de acción a nivel local. “Formosa es una de las pocas provincias que no adhirió aún a la ley nacional de cannabis medicinal ni avanzó en regulaciones propias. Otras provincias como Misiones, San Juan o Buenos Aires ya lo hicieron usando su autonomía”, subrayó.

La situación impacta no solo en pacientes, sino también en médicos, técnicos y profesionales que ven bloqueada la posibilidad de desarrollar un campo terapéutico y productivo con potencial sanitario y económico. “Tenemos conocimiento técnico, recursos humanos formados y pacientes que podrían beneficiarse. Pero sin regulación local y con trabas nacionales, se pierde todo”, lamentó el abogado.

El Reprocann, el registro nacional de personas autorizadas al uso medicinal del cannabis, tampoco puede dar a conocer cuántos pacientes hay en Formosa, pero las consultas y los pedidos crecen. “El problema es real. Hay personas que, sin otra alternativa, dependen del cannabis para vivir con dignidad”, concluyó Leguizamón.

Desde la comunidad canábica reclaman una respuesta urgente del Estado, tanto nacional como provincial. Piden el fin de la estigmatización, el respeto al derecho a la salud, y la puesta en marcha de políticas públicas que acompañen, en lugar de perseguir.