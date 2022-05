Canotaje: Vernice logró el quinto puesto en la Copa del Mundo de Polonia

Compartir

El ganador de la prueba fue el portugués Fernando Pimenta seguido por el australiano Thomas Green y el belga Artuur Peters. En cuarto lugar quedó el checo Josef Dostal.

El palista bonaerense Agustín Vernice, octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio y máxima figura del seleccionado argentino de velocidad senior, logró este domingo el quinto puesto en la final A (del primero al noveno puesto) en la Copa del Mundo de Poznan, Polonia, en la prueba K1 1000 metros.

Vernice, de 26 años, terminó quinto con un tiempo de 3m31s89/100 en su segunda final A consecutiva ya que sábado 21 de mayo obtuvo el séptimo puesto en la Copa del Mundo de Racice, República Checa, en su primera competencia internacional del año.

«Estoy muy contento y conforme porque pude centrarme en mi carrera sin pensar en el resultado y eso me hizo llegar al quinto puesto. Pude disfrutar más de la competencia y eso me deja muy satisfecho», destacó Vernice en declaraciones a Télam desde Polonia.

En cuarto lugar quedó el checo Josef Dostal (quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y subcampeón mundial 2019) con 3m30s74/100; tercero fue el belga Artuur Peters (medalla de bronce el europeo 2021) con 3m29s81/100 y segundo el australiano Thomas Green (séptimo en Tokio) con 3m29s37/100. El ganador fue el portugués Fernando Pimenta -campeón mundial 2021; bronce en Tokio y subcampeón europeo 2021 y medalla de oro en la Copa del Mundo de República Checa- con 3m27s91/100.

«Hay cosas para mejorar pero arrancamos bien el año. En la Copa del mundo compiten los mejores del mundo y sirve de preparación para el campeonato mundial de agosto», puntualizó el argentino.

Vernice ganó el jueves pasado su serie clasificatoria con un tiempo de 3m40s78/100 y pasó a una de la semifinales, que brindaba tres plazas para la final A. En esa instancia, el argentino quedó segundo con un registro de 3m35s88/100 detrás del australiano Green, que ganó con 3m34s40/100.

Vernice disputó la final junto con el checo Josef Dostal (quinto en Tokio y subcampeón mundial 2019); el belga Artuur Peters (medalla de bronce el europeo 2021), el portugués Fernando Pimenta -campeón mundial 2021; bronce en Tokio y subcampeón europeo 2021-; el australiano Green; los alemanes Tamas Grossmann y Martin Hiller (quinto en el europeo 2021) y los suecos Martin Nathell y Dennis Kernen.

El argentino logró en Tokio el diploma olímpico al culminar octavo en la final A de K1 1000 metros, con un registro de 3m. 28s. 503/1000, en el Canal Sea Forest de la capital japonesa, y el húngaro Balint Kopasz ganó la medalla de oro con nuevo récord olímpico: 3m. 20s. 643/1000.

El oriundo de Olavarría, ganador de dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019: en K1 1000 y en K2 1000, junto a Manuel Lascano, accedió dos veces a la final A (del primero al noveno lugar) en Mundiales en la prueba K1 1000 senior: en el de Szeged, Hungría 2019, en el que terminó noveno, y en el de Racice, República Checa, 2017 en el que logró el séptimo lugarAdemás, Vernice fue el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23 en en Pitesti (Rumania) en K1 1000 (2017).

