Cansados de sus actos delictivos, vecinos atacaron la vivienda de un malviviente menor de edad

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta Rivadavia y Chaco del barrio Lote 4 donde vecinos de la zona, cansados de los actos de un joven menor de edad, decidieron irrumpir en su domicilio para “romper todo”. Lo que desató la furia de la gente fue el robo de una motocicleta a un abuelo del lugar que luego la prendió fuego; asimismo el día anterior esta persona le dio un machetazo a otro joven para robarle el celular. El hecho se registró el domingo a la tarde noche.

Don Cirilo, víctima del robo de la motocicleta, comentó: “yo estaba pasando el día del padre en la casa de mi hermano y fue ahí que me robó la moto y luego la prendió fuego”.

“Vi que se estaba quemando algo, pero jamás me imaginé que fuera mi moto”, aseveró y agregó que “la Policía me dijo que tengo que ir a hacer la denuncia, pero acá el problema es que él es menor de edad y solo lo demoran un rato. Ahora ya está suelto”.

“Él es la única persona que genera inseguridad en el barrio, pedimos a los uniformados que hagan más recorrida porque no es justo que nos arrebaten todo el sacrificio, yo trabajé mucho para comprar mi motito”, señaló.

Al ser consultado por la reacción de la gente dijo que no sabe nada porque tras volver a su casa se encerró.

Por otro lado, una vecina y familiar del adulto mayor indicó que todos “estamos re cansados de este chico, para colmo la Policía parece que le tiene miedo. Anoche nosotros le atropellamos la casa porque pasan muchas cosas y la fuerza policial no hace caso, dice que no lo puede llevar porque es menor”. “El sábado este chico le macheteó a un joven para robarle el celular”, confió.

“Luego de que nosotros atropelláramos la vivienda la Policía quedó custodiando el lugar, yo no entiendo cómo custodian a un delincuente que encima nos vive amenazando”, agregó la misma.

“Los vecinos nos juntamos entre varios y atacamos la vivienda porque estamos cansados, ya no aguantamos más. Vivimos denunciando y nadie toma cartas en el asunto”, aseveró indignada.

“Estamos hartos, quisimos atacar entre todos los vecinos, pero la Policía nos atajó, no queremos que vuelva más al barrio. Vamos a ir preso, pero como sea vamos a evitar que ingrese a la zona”, acotó otro poblador notablemente alterado.