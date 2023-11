Este martes 21 de noviembre, en horas de la mañana, se realizó un primer encuentro de capacitación en pautas para la elaboración y la actualización de los organigramas, participando diferentes áreas de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

A través de la Resolución Nº 205/23, el Consejo Superior resolvió aprobar el proyecto de “Pautas para la elaboración y la actualización de los organigramas”, asignando a la Secretaría de Gestión Institucional y Administrativa el estudio y diagnóstico de los proyectos de estructura organizativa de cualquier dependencia de la Universidad, que despachará con carácter de dictamen, informativo, no vinculante.

Según explicó la Lic. Julieta Bigatti, directora de Organización y Control de Gestión de dicha Secretaría, “a partir de hoy nos reunimos con las distintas áreas, Secretarías y unidades académicas, con los delegados que fueron designados a tal efecto para tratar las pautas, con la idea de mejorar lo que hoy tenemos y adaptarnos a la realidad”.

Indicó que “a partir de la autoevaluación que se realizó hace poco, una de las debilidades que hemos encontrado es el tema de los organigramas que se encuentran desactualizados y hay incluso área que no tienen organigramas aprobados”.

A la vez “hemos tenido una reunión con la SIGEN, firmando un acta de compromiso, donde nos hemos comprometido en que antes de fin de año íbamos a tener un adelanto ya de la actualización de los organigramas”.

Es así que “hemos empezado a trabajar y el Consejo Superior emitió una resolución donde se aprueban estas pautas para la formulación y actualización de los organigramas vigentes, de modo que en esta capacitación queremos hablar el mismo idioma, entonces, vamos tratando la resolución y explicando cuáles van a ser los códigos con los que nos vamos a referir al momento de realizar los organigramas”.

Este primer encuentro fue general, detalló, y agregó que las próximas instancias van a ser talleres especiales con cada área para trabajar con aquellas que ya tienen un organigrama, en tanto que con las áreas que no lo poseen efectuar las tareas para que así sea, detallando además cuál es el procedimiento de aprobación del mismo, recalcando la importancia de que todas las dependencias de la casa de estudios participen activamente a través de los delegados que designen.