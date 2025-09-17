Capacitación en tribunales: taller sobre justicia con perspectiva de género

La Oficina de la Mujer recordó que este martes, a partir de las 17 horas, se llevará a cabo el curso taller titulado “Aplicación del Derecho con Justicia de Género: el Caso de Julia”, en el sexto piso del edificio de Tribunales, en la ciudad de Formosa.

La actividad de formación se desarrollará en el aula principal de la Escuela Judicial, con un cupo limitado a 65 personas, y otorgará puntaje a quienes asistan. El taller se propone como un espacio presencial, participativo y reflexivo, orientado a deconstruir sesgos y fomentar una mirada crítica en el abordaje de casos judiciales, desde una sólida perspectiva de género y derechos humanos.

Este curso forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Oficina de la Mujer y se encuentra enmarcado en la Guía Conceptual y Metodológica para incorporar la Perspectiva de Género, aprobada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa mediante la resolución N.º 409/25. La iniciativa busca promover una justicia más equitativa y libre de discriminación, fortaleciendo el compromiso institucional con la igualdad de género.

La capacitación tiene como objetivo principal brindar herramientas concretas para que el personal judicial aplique criterios de derechos humanos con enfoque de género en sus decisiones, garantizando así un acceso a la justicia más justo e inclusivo.

Desde la Escuela Judicial se recuerda que la acreditación será electrónica, mediante la tarjeta de marcación, en cumplimiento de la Resolución Nº 533/19 del STJ, que reglamenta las inasistencias a los cursos de capacitación según lo establecido en el artículo 80º inciso “e” del Reglamento Interno de Administración de Justicia (R.I.A.J.).