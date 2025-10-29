Capacitación En Turismo: Funcionarios de Provincia Compartieron Estrategias Ante Las Oportunidades 

• Trabajan en definiciones para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda este rubro, en el marco del Modelo Formoseño

EL COLORADO. A comienzos de semana se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre Políticas Turísticas y Proyección Territorial, de manera abierta a la comunidad en general. La actividad se concretó en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica “República Federal de Alemania”, de esta ciudad.

En la oportunidad, Martín Emmanuel Canessin, Técnico en Turismo del Ministerio de Turismo de la Provincia de Formosa, tuvo a su cargo las descripciones y definiciones para la estrategia y aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo del turismo en nuestra provincia.

“En esta oportunidad estamos en esta hermosa ciudad de El Colorado, donde ya hemos podido estar, cuando entonces lo hicimos con los alumnos que estudian el Trayecto Técnico, y luego cuando lo recibimos entonces durante una semana en la ciudad de Formosa, donde pudieron visitar el museo, el Parque Acuático, la costanera, la Catedral y en el Ministerio de turismo. Pudieron conocer todas las instalaciones que tenemos ahí, donde observaron cómo se trabaja ahí, cómo está organizado y finalmente pudieron llevarse material para seguir estudiando y apostando al turismo en la provincia y por supuesto, en su localidad”.

Volviendo a la jornada de capacitación que se concretara en El Colorado en el Instituto local, donde justamente una de las opciones es precisamente el Trayecto Técnico en Turismo, describió que “lo que estamos hablando básicamente de las políticas y proyección turística en la Provincia de Formosa, donde todo tiene que ver con el Modelo Formoseño y las políticas turísticas que aplica el Ministerio, en este caso el ente más importante del turismo en la provincia, para el desarrollo de la misma”.

Al término de la charla también habló a medios locales la Directora de Turismo de la Municipalidad de El Colorado, Andrea Ibarlucea, quien reconoció “la importancia del turismo y esta capacitación, tanto con la masividad de gente que vino para realzar la importancia en una comunidad que también es importante turísticamente a nivel regional, donde siempre queremos apostar a más y con mejores servicios”.

Ibarlucea reconoció que la capacitación “superó todas nuestras expectativas y trabajamos para incorporar más atenciones y servicios. Es muy importante que la gente venga, escuche y comprenda lo que es esto del turismo que involucra a toda la comunidad”.

Luego agregó que “es importante ver el lado positivo del trabajo del Gobierno Provincial, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación a través de un convenio de la DES y Turismo. “Es muy importante”, describe Ibarlucea, “ya que están alentando a que la gente se capacite; que se sumen carreras de turismo para hacer conocer a la gente con la idea de brindar un mejor servicio. En nuestro caso para nuestra comunidad tanto como para la provincia”, expresó.

