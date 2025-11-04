CAPACITACIÓN: Se dictará un curso-taller sobre redacción de informes sociales

• Es una de las actividades programadas en el marco del “Día del Trabajador Social”

La Comisión Académica del Consejo Profesional de Asistentes Sociales desarrollará el curso-taller: “Informe Social como Instrumento de Intervención Profesional”, propuesta que permitirá repasar conceptos teóricos yrefrescar saberes aprehendidos durante la carrera.

La capacitación se hará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, en la sede del Consejo Profesional de Trabajadores Sociales ubicada en la avenida Néstor Kirchner 2.280, de esta ciudad y se podrá participar de manera presencial y vía zoom.

Esta última instancia de formación se habilitó para trabajadores sociales de distintas localidades del interior, de otras provincias y países de la región.

La disertación estará a cargo de las licenciadas en Trabajo Social María Cecilia Rolón y Miriam Medina, quienes explicaron que el curso-taller es gratuito y se enmarca en las actividades previas al Día del Trabajador Social, que se celebra el 10 de diciembre.

“El Informe Social como Instrumento de Intervención Profesional es un tema que no podemos dejar de repasarlo en forma permanente porque es una herramienta exclusiva del trabajo social. La profesión cuenta con una serie de estrategias en el campo de acción social, entre ellas el informe social. En tal sentido, es necesaria la capacitación permanente en la temática con el fin de conocer, debatir e intercambiar visiones acerca de su elaboración y redacción”, señalaron las disertantes.