Capacitan sobre Coronavirus al personal penitenciario de la Policía de la provincia

Equipos de salud del ministerio de Desarrollo Humano de Formosa continúa capacitando al personal de las fuerzas de seguridad con el propósito de actualizar de manera permanente los conocimientos y mantenerlos entrenados en relación al Coronavirus (COVID – 19).

En este caso, médicos especialistas en infectología y epidemiología brindaron una charla al personal penitenciario de las Unidades Carcelarias 1 y 6 de la Policía de la Provincia, ubicadas en el barrio San Antonio de la ciudad capital.

De este modo, dieron instrucciones precisas sobre las medidas de bioseguridad y protocolos sanitarios implementados, al tiempo que fueron recordadas las medidas de prevención de higiene y respiratorias que debe poner en práctica toda la población para evitar la transmisión y circulación del COVID -19.

Entre ellas fueron destacadas el lavado de manos con agua y jabón por espacio de entre 30 y 60 segundos, el uso de alcohol en gel o de desinfectantes a base de alcohol para higienizarse las manos cuando no se cuente con agua y jabón, no tocarse los ojos, boca y nariz, desinfectar frecuentemente los objetos de uso común (teléfonos, escritorios, picaportes, grifos), no compartir elementos como vasos, cubiertos y otros de uso individual. Evitar el contacto físico y mantener la distancia entre personas, sobre todo.

“El propósito fue capacitar y dar instrucciones a los guardia cárceles, quienes en este contexto mundial de la pandemia por Coronavirus y de emergencia nacional por la enfermedad, son trabajadores que deben seguir con su tarea diaria”, explicó el responsable del servicio de infectología, del hospital de Alta Complejidad, Dr. Julián Bibolini.

Al respecto mencionó que entre los puntos expuestos se profundizó sobre el “manejo correcto de la higiene del lugar, la concientización de las medidas individuales y comunitarias de prevención que debe cumplir el personal y la importancia del distanciamiento social”. Además, informaron del COVID -19 en general para explicar de qué se trata la enfermedad, sus formas de transmisión y síntomas.

El personal penitenciario agradeció al gobierno de la provincia por la jornada formativa como también al ministro de Desarrollo Humano, José Luis Décima y a los profesionales especializados en la temática que tuvieron “la amabilidad y buena predisposición de acercarnos esta importante capacitación hasta nuestro lugar de trabajo y explicarnos en detalle todo lo necesario para cuidarnos y cuidar a los demás, lo más correctamente posible para evitar la enfermedad”.