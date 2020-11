Capacitaron a productores paipperos de Riacho He Hé y colonias aledañas

Compartir

El viernes se llevó a cabo una jornada del Programa Provincial de capacitación y fortalecimiento de las producciones de familias paipperas de la localidad de Riacho He Hé y colonias vecinas, en el marco de la política de Soberanía Alimentaria en el Modelo Formoseño.

Estuvieron presentes el intendente del lugar, Rubén Solalinde; el responsable de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez; el coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Lucas Rodríguez; el director regional del SENASA, Facundo Galvani; representantes del Programa NUTRIFOR, del Ministerio de la Producción; PAIPPA; INTA; entre otros.

Los espacios de formación tuvieron que ver con la producción de queso casero, de miel, de productos avícolas, de producciones elaboradas y envasadas, de mejoramiento de la calidad de producción de hortalizas y otras posibilidades productivas.

El objetivo de los mismos es generar un círculo virtuoso entre consumidores y productores formoseños, por medio de precios justos y productos de calidad verificada.

Al respecto, el jefe municipalRubén Solalinde, dialogó con AGENFOR y sostuvo que la idea es fortalecer “una de las génesis del PAIPPA”, es decir, que las familias tengan una “empresa social paippera” para darle valor agregado al producto en el mismo lugar donde se produce.

“Porque el queso casero es a partir de lo que se obtiene en otra localidad, la producción avícola, la miel y derivados, que no estaba tan fortalecido y a partir de ahora, así como NUTRIR es una gran fuente de venta, tenemos la chance de ampliar esas posibilidades”, manifestó.

Y resaltó que “esto es el modelo formoseño con un Estado presente y la decisión política del Gobernador Insfrán de dignificar a las familias a través de estos programas”.

En ese marco, el intendente indicó que en la zona hay 300 paipperos, de los cuales 262 proveen elementos al Plan NUTRIR y las otras a supermercados; y consideró que a partir de estas capacitaciones “van a aparecer más familias que no estaban siendo registradas como paipperas”.

