Capitanich dijo que estudian si alumnos pueden volver a las aulas

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que alrededor de 4.000 alumnos de escuelas rurales “podrían volver a las aulas” porque pertenecen a localidades donde no hay casos confirmados de coronavirus.

En declaraciones a medios locales, el mandatario admitió que hay “algunas dificultades” para avanzar en ese sentido porque “se detectaron problemas edilicios”, pero dijo que en las escuelas se realizarán las obras necesarias para acondicionarlas convenientemente.

“La idea central es ir evaluando”, dijo Capitanich, y luego sostuvo que apuntan a “una matrícula de cuatro mil alumnos y alumnas, nunca determinamos con precisión la fecha, pero es posible hacerlo perfectamente en el mes de octubre”.

Capitanich también afirmó que “en todas las instituciones se hacen observaciones en relación a cuestiones de inversión sanitaria, entre otras, pero nosotros vamos a intervenir en casi 1.000 edificios escolares”.

Luego señaló que “el año próximo tenemos una inversión programada de 2 mil millones de pesos también con distintas fuentes de financiamiento. Con las restricciones que existen, vamos a ir observando lo que es posible hacer, dentro de estas condiciones”.

Según se supo, el Ministerio de Educación de Chaco evalúa esa cantidad de alumnos de los primeros y últimos años de escuelas rurales primarias y secundarias que pertenecen a 13 localidades del interior provincial donde no hubo casos de coronavirus.

Al respecto, se señaló que “el regreso no será para todos los colegios ni para la totalidad de los alumnos”, y que “en esta etapa se prevé que sólo abran las escuelas rurales y que asistan únicamente los alumnos del primer y último año, tanto del nivel primario como secundario”.

Las localidades en donde pueden volver las clases presenciales son Chorotis, Ciervo Petiso, Colonias Unidas, Coronel Du Graty, El Espinillo, Enrique Urien, General Capdevila, La Tigra, Laguna Blanca, Laguna Limpia, Pampa Almirón, Samuhú y San Bernardo.