Capitanich: «Nunca recibí una instrucción de Cristina Kirchner para beneficiar a alguien con obra pública»

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, declaró como testigo en el juicio oral por la obra pública y dijo que nunca recibió una instrucción para beneficiar a ningún empresario en particular de parte de Cristina Kirchner -la principal acusada del caso- cuando ocupó durante su gobierno el cargo de jefe de Gabinete durante poco más de un año entre 2013 y 2015.

Por videoconferencia, Capitanich declaró durante tres horas pedido por las defensas de la Vicepresidenta, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del empresario Lázaro Báez, tres de los 13 acusados que están siendo juzgados por las presuntas irregularidades en las 52 obras públicas que las compañías de Báez recibieron para Santa Cruz durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

La declaración de Capitanich se da en el bloque de testigos del juicio conocido como “jefes de Gabinete” e incluye a todos los que ocuparon ese rol durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner. El gran tramo de las tres horas de declaración de Capitanich se centró en cuál era su rol en la elaboración del presupuesto nacional como jefe de Gabinete, qué áreas intervenían, cómo se controla su ejecución, cómo se reasignan partidas presupuestas y cómo se determinan qué obras se realizarán. Hubo un tramo de preguntas más políticas que en sus respuestas Capitanich respaldó a Cristina Kirchner, a De Vido y a Báez.

-¿Recibió alguna indicación directa de Cristina Kirchner para incluir obras en el presupuesto que beneficien a algún contratista en particular?- preguntó Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta.

-Nunca recibí una instrucción en tal sentido de la Presidenta de la República, respondió el gobernador.

Juan Villanueva, abogado de Báez, le preguntó algo parecido: si el empresario alguna vez le pidió que lo beneficie. “No tuve ninguna observación al respecto”, contestó Capitanich, que contó que conoció a Báez porque le pidió una reunión y lo recibió en la Casa de Gobierno de Chaco para hablar de las perspectivas de desarrollo de sus empresas. Luego el fiscal Diego Luciani pidió más detalles de ese encuentro. Capitanich contó creer recordar que fue en 2008 y que Báez le habló que le interesaba que su empresa Sucesores de Adelmo Biancalani haga obras en la provincia. El gobernador dijo que le contestó que podía siguiendo los lineamientos que marca la ley. De hecho, esa empresa construyó la ruta nacional 7. “La oposición y los medios de comunicación dijeron barbaridades. Para hacer esta obra tuve que vivir ataques infundados y se demostró la transparencia de los actos”, criticó el mandatario provincial.

Compartir

Linkedin Print