Capturaron a cuatro sujetos en distintas intervenciones policiales

Integrantes de la fuerza policial aprehendieron a tres hombres imputados en causas judiciales por delitos de violencia de género y recuperaron objetos sustraídos de un conocido hotel de la ciudad y del interior de un automóvil, más la detención del involucrado en el ilícito.

Los diferentes procedimientos fueron concretados estos últimos días, en el marco de las coordinaciones realizadas por personal de la Comisaría Seccional Sexta con diversas dependencias del área de la Unidad Regional Uno, Dirección de Policía Seguridad Vial y Montada.

Se intensificaron los patrullajes y acciones preventivas en diversos barrios y se profundizaron las investigaciones de tres causas judiciales por delitos de violencia de género, trabajo que derivó en la aprehensión de tres hombres denunciados por las víctimas.

El otro procedimiento se realizó tras un hecho de hurto en un conocido hotel de la ciudad, donde los policías establecieron la identidad del presunto autor y recuperaron los objetos denunciados como sustraídos.

Durante la intensificación de los patrullajes en diversos barrios, integrantes de las dependencias del área de la Unidad Regional Uno, Dirección de Policía Seguridad Vial y Sección Montada obtuvieron información en relación con un caso de hurto.

Tras la verificación de los elementos reunidos, recuperaron las pertenencias sustraídas del interior de un automóvil y la aprehensión del sujeto implicado en el ilícito.

En todos los casos, participó personal de la Dirección de Policía Científica, que documentó todas las intervenciones.

Los elementos recuperados fueron trasladados hasta las dependencias policiales, junto con los detenidos, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.