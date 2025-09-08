Capturaron a dos sujetos con antecedentes delictivos

Integrantes de la Brigada de Investigación de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, aprehendieron a dos hombres: uno de ellos con pedido de captura y al otro por desobedecer una medida judicial.

El primer caso fue el viernes último, alrededor de las 9:40 horas, cuando los efectivos recorrían las calles internas del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

Al llegar a las inmediaciones de la manzana 59 identificaron a un joven de 26 años que, según el cotejo con la base de datos de la Dirección de Informática, tiene pedido de captura en una causa judicial por “Hurto”.

El segundo procedimiento tuvo lugar cuando policías que recorrían el barrio República Argentina fueron alertados por la presencia de un sujeto que pretendía ingresar a una vivienda, pese a una medida judicial de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento.

Por el caso, se inició una causa por “Desobediencia Judicial” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial.

Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.