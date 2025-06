Caputo aclaró sobre toma de deuda: «El FMI está contentísimo con el funcionamiento de nuestro plan»

El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró este martes las nuevas medidas sobre toma de deuda que anunció ayer, y aseguró que «el Fondo Monetario está contentísimo con cómo funciona» el programa del Gobierno.

El funcionario lo dijo al participar en un programa especial en el canal de stream oficialista Carajo, junto a su vice, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Se trata del programa Las tres anclas que conducen Felipe Núñez, Martín Vauthier y Federico Furiase, quienes son parte del equipo económico de Caputo.

«Nosotros hablamos constantemente con el Fondo y están contentísimos con cómo funciona el programa. Esta (la acumulación de reservas) es una meta que nos proponemos cumplir pero que se entienda que no depende, como muchos creen, de que necesariamente el tipo de cambio vaya al piso de la banda», dijo el titular de la cartera económica.

Caputo puso el foco en la manera en que el Gobierno sumará reservas. «A algunos en el mercado les gustaría ver un programa de compras del Banco Central dentro de la banda y no lo vamos a hacer porque le quita credibilidad a lo que ya convenimos», remarcó el funcionario.

Y en ese sentido, agregó: «Dijimos que iba a haber una banda donde el Banco Central iba a comprar sólo en el piso y vendiendo en el techo. Si el Central se pusiera a vender pesos en $ 1100 no faltarían los que después, si el precio se va a $ 1200, estarían pensando que ahora el Central se va a poner a comprar o vender, habría una banda dentro de la banda y se generaría especulación».

Insistió Caputo en que el Gobierno quiere cumplir con la acumulación de reservas que acordó con el FMI pero enumeró alternativas diferentes para hacerlo, por ejemplo a través del Tesoro. Dijo el funcionario que el Tesoro podría comprar dólares «con superávit propio» y eso, según señaló, «no implica nueva creación de dinero.

Además de señalar que otra opción de acumulación de reservas es a través del ingreso de inversiones, Caputo adelantó que trabajan en la «venta de activos por miles de millones de dólares». «Vamos a vender muchos de los activos», insistió.

Caputo aseguró que él y su equipo están «muy confiados» en el programa y enfatizó que la baja de la inflación y la acumulación de reservas, dos de los objetivos centrales, serán una consecuencia.

«Estamos muy confiados en lo que son nuestros nuevos fundamentos. Mientras mantengamos el orden fiscal y monetario, tanto la inflación a la baja y la acumulación de reservas serán consecuencia que se van a dar», agregó.

La presencia de Caputo y parte de su equipo en el stream, presentado como un programa especial, se da el día después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas destinado a captar hasta US$ 7.000 millones mediante la emisión de deuda, el cierre de un préstamo con bancos privados y la emisión de un bono para absorber los pesos atrapados que las empresas tienen atrapados en pagos de deuda comercial y utilidades sin girar.

El propio Caputo había adelantado en su cuenta de X que iban a «el por qué del fin de las Lefi, el tema reservas, repo, bopreal y más».