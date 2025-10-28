Caputo ahora dice que para que vengan inversiones no alcanza con ganarle al kirchnerismo, tiene que desaparecer

Tras pasarse toda la campaña agitando el «riesgo kuka», Luis Caputo ahora dice que para que vengan las inversiones no alcanza con haberle ganado al kirchnerismo, tiene que desaparecer como opción política.

En medio de una jornada en la que volvió la presión sobre el dólar, el ministro se dedicó a postear un mensaje post electoral en el que parece abrir el paraguas sobre la continuidad de los problemas económicos.

«Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Mas que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay», escribió Caputo.

«Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo. Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad», agregó Toto.

El ministro pareció ponerle un freno al entusiasmo del oficialismo y ahora dice que la condición para que lleguen las inversiones no es solo que pierda el kirchnerismo, es directamente que desaparezca.

«Mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países», dijo un Caputo que parece contradecir a Milei que dice que Argentina ahora empezó a despegar.

«La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas», completó Caputo.