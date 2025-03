Caputo anunció baja de impuestos a importación de ropa y calzados

El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que reducirá impuestos a la importación de ropa, calzado y telas, con el objetivo de reducir los precios en el mercado local. «La Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo», justificó Luis Caputo.

«Con el objetivo de bajar los precios locales y aumentar la competencia, vamos a rebajar los impuestos a la importación de ropa, calzado y telas», expresó Caputo, a través de su cuenta de X. Anticipó que la medida saldrá en un decreto que se publicará «en los próximos días en el Boletín Oficial».

El ministro de Economía dijo que los aranceles de ropa y calzado pasarán de 35% a 20%; los de telas, de 26% a 18%; y los de los distintos hilados, de 18% a 12, 14 y 16%.

«La Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo. Un relevamiento sobre productos de marcas internacionales indica que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España y 95% más que en Brasil. De la misma manera, una campera cuesta en Argentina 174% más que en España y 90% más que en Brasil», añadió el ministro.

Y concluyó: «Seguimos reduciendo impuestos y aranceles para fomentar la competencia y continuar bajando la inflación».

Desde mediados de 2020 y hasta fines de 2022, la ropa y el calzado había sido el rubro que más aumento mostró en los reportes de inflación del INDEC. En enero hubo deflación: la variación mensual fue de -0,7%, con respecto a diciembre.

El informe más reciente, correspondiente a febrero y que fue publicado este mismo viernes, tuvo a «prendas de vestir y calzado» como la división con menor aumento de precios: 0,4%.

A comienzos de febrero, Caputo ya había cuestionado la situación de la industria textil en Argentina. «Es cierto que hay algunos precios que están adelantados, no quiere decir que el dólar está atrasado. Los autos, en Argentina no están más caros que en todos lados, en Uruguay están más caros y van a estarlo más cuando bajen los precios acá. La ropa sí es cara porque es una industria tremendamente protegida», explicó el ministro.

Sin embargo, desde el sector de los fabricantes, habían dicho que la deflación de enero no obedecía a una mayor apertura de la economía, sino a una caída en la demanda. La Fundación Protejer explicó que «las importaciones de ropa cayeron».

«No se vende ni nacional ni importado y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas que les costó forma», añadió esa entidad.

También habían señalado que la facilitación de las importaciones, el aumento de costos en dólares y la baja del consumo representaban una «asfixia» para el sector textil.