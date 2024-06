Caputo apuntó a los economistas: «No embocaron una»

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a quejarse de la herencia recibida y dijo que la Argentina sufría un «cánrcer fiscal terminal con metástasis financiera», al hablar en un evento ante empresarios y economistas.Además, Caputo dijo que el presidente Javier Milei es un «fenómeno», por la convicción con que hay instalado en el debate público temas como la necesidad de mantener un equilibrio fiscal.Destacó que el Banco Central logró bajar la inflación haciendo caer a su vez la tasa. El ministro también cuestionó a economistas que critican al gobierno, dijo que «no embocaron una» y señaló que le preocupa que los empresarios les crean.

En otro orden, Caputo advirtió que si la ley Bases no es aprobada por el Senado el Gobierno igual mantendrá el rumbo económico, y le pidió a los empresarios que «piensen en la oportunidad que tienen enfrente».

«La Ley Bases es para los argentinos y es un potenciador», sostuvo el funcionario al hablar en un encuentro ante empresarios y economistas.

Además, le pidió a los empresarios no tenerle miedo a los políticos», al disertar ante la Expo de Economía, Finanzas e Inversones (EFI).

«No pongamos en la misma bolsa a todos los políticos. Me estuve reuniendo con gobernadores de la oposición», destacó Caputo, al destacar la actitud dialoguistas de más de una decena de mandatarios.

Y señaló: «Nosotros tenemos la llave para abrir la puerta que va a permitir que la Argentina salga adelante».

El ministro destacó que «todo lo que dijimos en campaña, lo hemos hecho»,al sostener que «a la Argentina le falta credibilidad».

«Logramos la baja de la inflación sincerando un montón de precios», ponderó. Y prometió que «a medida que tengamos superávit fiscal seguiremos bajando impuestos».

Elogió, a su vez, que «es la primera vez que no hay dominancia política sobre la economía. Hoy es al revés». Y alertó que la Argentina, «a diferencia de otras economías no tiene crédito».