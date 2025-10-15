Caputo avanza con su agenda internacional en Washington con la mira en una reunión con la directora del FMI

Tras el encuentro con Donald Trump, desde este miércoles y hasta el sábado el ministro de Economía y su equipo van a asistir a las reuniones del organismo internacional y el Banco Mundial. El encuentro con Kristalina Georgieva aún no fue confirmado

Luego del encuentro de ayer con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, y ya con el Presidente Javier Milei de regreso en el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa su agenda en Washington D.C..

Desde este miércoles 15 hasta el sábado 18 de octubre, el ministro junto con el equipo económico participarán de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Además de Caputo y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, que viajaron el lunes con Milei para asistir al encuentro con Trump, en las últimas horas se sumaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de entorno de Caputo no confirmaron ni negaron un posible encuentro entre el ministro y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en medio de las negociaciones con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos por el salvataje. Fue la propia directora gerente del organismo quien aseguró que después del salvataje comienzan duras discusiones.

“En este marco, el ministro, junto a los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, y de Política Económica, José Luis Daza, mantendrá una nutrida agenda que incluirá reuniones organizadas por los organismos internacionales y encuentros bilaterales”, destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía