Caputo busca los dólares del colchón

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno apura la puesta en marcha de una serie de medidas y desregulaciones para incentivar a los argentinos a usar los dólares del colchon y aseguró que en los próximos días se anunciarán detalles del plan oficial. «Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones», subrayó el funcionario en el marco de un reportaje el streaming La Casa. Y agregó: «Que se usen para comprar lo que sea».

Tal como había adelantado Clarín el fin de semana, el ministro ratificó que la administración libertaria trabaja en un conjunto de medidas destinadas a facilitar el uso de dólares no declarados en gastos domésticos y consumos (autos, propiedades, electrodomésticos) sin que se deban dar explicaciones sobre el origen de los fondos. «Hablé del tema y se armó un lío bárbaro. Se dijeron cosas erróneas, otras no tanto», confesó. Caputo dio detalles de una reforma sobre el IVA que busca generar competencia entre provincias. Remarcó, en esa línea, que hay que empezar a normalizar ciertas cuestiones y apuntó a la baja de impuestos para que la gente vuelva a la formalidad: «Por ejemplo, 1000 cuits representan el 50% de la recaudación, 11.000 cuits representan el 70%. Entonces, bajando impuestos es de esperar que más gente quiera volver», dijo.

Al volver sobre la propuesta que prepara el Gobierno, insistió en que contempla una desregulación que permitirá utilizar los dólares (del colchón) sin necesidad de justificar su origen, ya sea para comprar un auto, una casa, un terreno o simplemente electrodomésticos. “Lo que sea”, enfatizó el funcionario. y aseguró: “No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, explicó.

El ministro anticipó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco Central, el Ministerio de Economía y ARCA, aunque no ofreció más detalles. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, sumó.

«Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”, sentenció, aunque reconoció que la medida podría generar críticas. “Polémica va a generar siempre, porque del otro lado tenés gente que quiere que al país le vaya mal”, disparó.

Consultado sobre la posibilidad de que la baja de las retenciones al agro quede quede firme, Caputo insistió en que “si las condiciones macro dan siempre hay posibilidades de bajar retenciones”, pero evitó dar certeza.

Al respecto, explicó que la baja temporal otorgada fue porque se temía una sequía, que finalmente no ocurrió y hubo una baja de precios que luego se recuperó.

Pero al mismo tiempo, les pasó un aviso: “Dentro de pocos años el campo y la energía nos van a dos campos”.

Desde esa posición señaló que en consecuencia, el problema de Argentina “no son los dólares” sino “la recaudación y en consecuencia “no hay margen para errar” en la secuencia de la baja impositiva”.

Por último, hizo mención a una reforma tributaria con el objetivo de “generar competencia” entre las provincias. “En términos del IVA, la idea es generar competencia impositiva entre provincias, particularmente”, adelantó. Y aunque aclaró que esa reforma no tiene fecha aún porque “los tiempos los define el presidente Javier Milei”, el esquema que él imagina para el IVA sería: “Hoy estamos en niveles del 35%; la Nación aporta un 17% y cuando mirás las provincias están en 15%. La mejor forma es hacerlos competir, entonces, ¿cómo hacés para que tengan incentivo? Con competencia: habrá algunas que digan que les conviene bajarlo porque más empresas se radican y facturan más. Nosotros cobraremos lo que le corresponde a Nación sobre el 21% y las provincias pondrán su propio IVA”.