Caputo eliminará una medida de 30 años y Sturzenegger afirmó que se podrá ingresar maquinaria agrícola usada

El Gobierno eliminará una exigencia que impedía el ingreso de maquinaria y equipamiento usado. Anoche lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, y hoy, el Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, amplió el alcance de la medida. De todas maneras, no salió publicado aún en el Boletín Oficial.

«El Gobierno Nacional elimina una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país», había resaltado Caputo el lunes por la noche.

A partir de ahora, apuntó, quienes necesiten importar podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites. «La medida elimina la intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la tramitación de alrededor de 1500 expedientes», aclaró.

Según el Ministro de Economía, la norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo. Previo a esta modificación, agregó Caputo, la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, «lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto presidencial 70/2023 que determina que no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos».

«Hoy quiero contarles otra increíble historia de autodestrucción que tengo la inmensa alegría de contarles que el Decreto 273/25 viene a corregir. Una de las fuentes de crecimiento más importantes de una economía es su acervo de capital: máquinas, líneas de producción, edificios, equipos, etc. Pues resulta que en Argentina estaba prohibido importar bienes de capital usados (bue… no estrictamente prohibido, pero te hacían pasar por un proceso tan incierto que era imposible arriesgarse). Para que dimensionemos esto, sería como que en una economía se prohibiera la venta de autos usados. El absurdo queda a la vista», explicó Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El funcionario continuó explicando la norma con dos ejemplos «Me escribía Damián Riesco, un productor agropecuario, quien me comentaba que no podía importar una cosechadora modelo 2012 de EEUU a 99 mil dólares, cuando una argentina usada no se consigue por menos de 250 mil dólares. Empresas de petróleo me explicaban que permitiendo la importación de repuestos y equipos usados los costos de mantenimiento de los equipos de perforación bajarían 33%. Las mineras me dicen que el costo de mantenimiento de los vehículos especializados (los camiones gigantes esos que usan) caería más del 40%», comentó.

«En el régimen previo, ahora desaparecido, se podía autorizar la importación si ningún productor local podía ofrecer el producto. Un trámite absurdo que insumía meses donde el productor, en vez de dedicarse a su actividad, tenía que trajinar escritorios para conseguir la dispensa del Estado, o resignarse a pagar más caro. En algunos casos la importación estaba directamente prohibida y sin producción local se inviabilizaban actividades (un ejemplo es el turismo en globos aerostáticos ya que a alguien se le había ocurrido prohibir su importación). En fin…», señaló.

Según el Ministro, los países crecen si hacen cosas razonables. Pero no permitir que sus trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es, sencillamente, cruel. No puedo concebir una política con un efecto más pernicioso para el salario real de los trabajadores argentinos. Sin embargo, ahí estábamos, con este régimen creado en 1994 y que necesitó que llegara alguien con la determinación y claridad del presidente @JMilei para terminar. Afortunadamente, ahora se abren infinidad de oportunidades para la industria y la producción. VLLC!