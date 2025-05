Caputo hizo un gesto político con el campo, con limitado impacto fiscal

«El gobierno nacional decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026. Los derechos de exportación de estos productos habían sido reducidos a finales de enero hasta el 30 de junio de este año. Con esta prórroga, el beneficio se va a extender por 9 meses más abarcando la próxima cosecha fina que se está comenzando a sembrar en estas semanas», dijo el ministro a través de sus redes sociales.

«Las exportaciones de estos productos y sus derivados acumulan alrededor de u$s 4.000 millones por año, cerca de un 5% del total de las exportaciones argentinas», agregó el funcionario.

Caputo agregó que la medida no aplicará para soja, maíz, girasol, sorgo y todos sus subproductos, «cuya retención volverá a los valores de enero» una vez concluido el plazo de rebaja.

El consenso es que la medida fue bien recibida y distintos actores elogiaron la decisión, aunque pidieron que se extienda al resto de los granos, en especial a la soja.

Juan Farinati, CEO de Bayer cono sur, destacó en Amcham que la decisión era muy buena y llegaba en un gran momento: «La siembra de trigo empieza en un mes. Es muy importante para el productor tener previsibilidad, es una excelente noticia, da intención de inversion para el cultivo».

El anuncio de Caputo se dio minutos antes de su participación en el foro de la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense y luego de que los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Córdoba (Martín Llaryora) plantearan la necesidad de mantener la baja de las retenciones.

«Creemos que es una medida positiva y celebramos que se haya dado en este contexto que se ejecuta el plan de siembra, de manera que esto va a colaborar seguramente en un mayor plan de siembra y producción para el próximo año», sostuvo José Martins, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Sin embargo, agregó que espera que el ministro «recapacite sobre la importancia de hacerlo con los granos gruesos, porque sería un gran estímulo para invertir más en producción».

«Consideramos que sería deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa -soja y maíz- que tienen alto impacto en la producción y exportación en la Argentina», plantearon desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

Otros actores del sector deslizaron que se trata de una medida de carácter electoral hacia las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, marcaron que la siembra de trigo comenzará en los próximos días y que gran parte está concentrada en la provincia de Buenos Aires, de cara al cierre de listas y para los comicios que se realizarán en septiembre, además de una señal para las elecciones de octubre.

Otro factor que subrayaron es que la extensión se aplicó sobre granos que no implican el grueso de la producción del sector, por lo que el impacto fiscal es acotado.

Por el lado de la cosecha gruesa, también plantearon la necesidad de que el beneficio se extienda. La misma estuvo signada por la incertidumbre por las lluvias, aunque la liquidación avanzó a un ritmo normal.

Para todo mayo proyectan que la liquidación se mantendrá en el ritmo mostrado, pero los que lleguen a junio esperarán señales. En específico, si se mantendrá el recorte de las retenciones al resto de la cosecha gruesa.