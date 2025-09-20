Caputo quemó USD 678 millones de reservas para frenar el dólar y se juega todo a un préstamo directo de Trump

Toto Caputo obligó al Banco Central a reventar 678 millones de dólares de reservas para frenar al dólar en el techo de la banda, en un viernes negro que ahora sí pone al programa económico al borde del colapso. El ministro de Economía ya se gastó los dólares que tenía el Tesoro y ahora está quemando los fondos que giró el FMI.

La aceleración de la crisis, como anticipó LPO, redujo el margen de maniobra del equipo económico de semanas a días. En apenas tres días, las ventas ya suman más de USD 1.100 millones. Una sangría que el ministro agravó con sus imprudentes declaraciones del jueves por la noche en el streamig libertario Carajo, donde volvió a desafiar al mercado con otra frase imprudente: «Vamos a vender hasta el último dólar». Le tomaron la palabra.

El dólar mayorista, ese que compran los bancos, tocó los $1.474,50 del techo de la banda. Es el precio que Caputo juró defender. Pero no es el dólar que ve el ahorrista en el home banking: en el minorista se pagó alrededor de $1.515, mientras que en el paralelo la cotización ya superaba los $1.520. Los financieros, MEP y CCL, andaban incluso más arriba, entre $1.532 y $1.550. Es decir, volvió la brecha cambiara, otro síntoma evidente de une squema cambiario que está agotado.

Los antecedentes de semejante intervención no abundan. Para encontrar algo similar hay que remontarse a al gobierno de Macri, el podio corresponde al 25 y 27 de abril, y al 11 de mayo de 2018, cuando Caputo era ministro como ahora y hacía las mismas cosas que ahora: quemaba reservas en lo que algunos interpretaron como un paso acordado para que algunos privilegiados fuguen divisas a precio de oferta.

En el mercado cuentan los días que podría aguantar Caputo con este nivel de corrida. Quedan apenas 24 ruedas hasta las elecciones de octubre, las reservas netas líquidas rondan los USD 6.500 millones según cálculos de consultoras privadas y los vencimientos hasta fin de año rozan los USD 3.500 millones. A este nivel de ventas no llega a octubre.

Entonces, la pregunta cae de madura: ¿Caputo está garantizando dólares baratos para que los capitales puedan irse antes de quedar atrapados, viendo como las fenomenales ganancias en pesos obtenidas con el carry trade se diluyen?. «Caputo no está defendiendo el peso, están financiando la fuga», observó un ex funcionario del Ministerio de Economía.

La escena se repite: un gobierno que vende caro su relato de estabilidad mientras regala barato los dólares del FMI. «Es la escena final que tiene toda serie de valorización financiera», completó la fuente consultada.

Pero esa mirada conspirativa no es compartida por todos. Algunos operadores creen que el ministro está «desorientado» y simplemente hace lo que sabe hacer: quemar dólares y fugar hacia adelante. «No es un macroeconomista que elabora un plan integral para corregir los desajustes estrucuturales, es un trader traideando», explicó un operador de la City.

De hecho, este jueves al mismo tiempo que Caputo hacía profesión de libre mercado en el streaming Carajo, desde el Banco Central se anunciaba un cepo para la compra de dólares a banqueros y financistas.

La idea que la Argentina de Milei se encamina a una devaluación y un default de su deuda en dólares se ve reflejada en el riesgo país volvió a subir para ubicarse en 1.516 puntos básicos.

Frente a este escenario, Milei y Caputo se aferran ahora a la posibilidad de un salvataje directo del Tesoro de Estados Unidos, como el que recibió México en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton. No es un paso sencillo, pero Milei apuesta a su cercanía a Trump., para que el presidente de Estados Unidos pase por encima de los recelos de sus secretarios Scott Bessent (Tesoro) y Marco Rubio (Departamento de Estado), como reveló LPO.