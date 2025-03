Caputo reconoció que hay precios que están caros en dólares: «La solución es que bajen, no devaluar»

El ministro de Economía lo dijo al participar de un foro de inversiones en Mendoza, donde también se refirió al acuerdo con el FMI: «Jamás nos pidió una devaluación».

Aseguró que preparan una «profundización del modelo» con más reformas y desregulaciones, y menos impuestos.

Cansado de las críticas de economistas y periodistas que sostienen que hay retraso cambiario, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su discurso en un foro empresario en la Vendimia de Mendoza para reafirmar que «no piensa devaluar» y que, esta vez, no aplica el «ya la vimos».

Caputo fue invitado a disertar por el gobernador de la UCR, Alfredo Cornejo, afín a las políticas macroeconómicas y el déficit cero del gobierno libertario. El ministro habló este jueves ante empresarios en el hotel Hilton de Guaymallén, a quienes les pidió un esfuerzo para acompañar el modelo del Gobierno, y les prometió la profundización del modelo, con más desregulaciones, menos impuestos y défict cero.

El jefe de la cartera económica dijo que hay que «cambiar el chip de los empresarios y de la sociedad» y planteó que los retornos de las inversiones «no pueden ser los mismos que en el pasado». Fue entonces cuando aclaró que «hay precios que están caros en dólares y la solución no es devaluar, la solución es que los precios bajen».

El viaje de Caputo a Mendoza fue corto, apenas dos horas para participar de la apertura del Foro de Inversiones y Negocios, organizado por el Consejo Empresario de la provincia cuyana y el gobierno mendocino, y retornar pronto a Buenos Aires.

Fue recibido con aplausos por el auditorio colmado por unos 300 empresarios de los sectores del vino, metalmecánica, energía, minería, financiero e inmobiliario. Caputo es el primero de los funcionarios nacionales que vendrán este año a la celebración de Vendimia, donde la estrella será el presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina, este sábado.

El ministro de Economía elogió el discurso del presidente Javier Milei el sábado pasado en la Asamblea Legislativa y adelantó que preparan «una profundización del modelo, con más reformas y desregulaciones, y menos impuestos».

«Viene una profundización del modelo, la reafirmación del rumbo. Que el Presidente en un año electoral reafirme que no nos vamos a mover de este rumbo es un dato que no tiene que pasar desapercibido», destacó.

Caputo les metió presión a los empresarios para que ganen menos: «A nivel empresario hay que aplicar lo mismo que estamos haciendo a nivel país. Hay que entender que los retornos que solíamos pedir para las inversiones no pueden ser los mismos que en el pasado porque el retorno tiene una relación directa con el riesgo. Es normal que en un país con mayor riesgo se le pida a una inversión un retorno más alto, pero en un país macro ordenado, la forma de generar mayor rentabilidad es vía mayor inversión».

Fue en ese momento cuando se refirió a la presión fiscal: «Nosotros desde el Estado tenemos que empezar a bajar esa carga impositiva. Es lo primero que tenemos que hacer si no se hace mucho más difícil, pero también tiene que haber una concientización desde el sector privado de que estamos en un modelo diferente y la gente tiene que verse beneficiada con mejores bienes a mejores precios».

Al respecto, reconoció: «Es cierto que algunos precios están caros en dólares y la solución no es devaluar, la solución es que los precios bajen. Y bajan con menos impuestos y más competencia».

Y fundamentó: «No podemos perjudicar a 50 millones de argentinos que tienen que pagar cinco veces lo que sale una remera en otro país para proteger a un sector». Insistió: «La solución no es devaluar, es que los precios bajen. Y bajan con menos impuestos y más competencia. Habrá baja de los autos, los electrónicos y la indumentaria».

Caputo también se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional e insistió en que el acuerdo con el organismo «es un paso hacia salir del cepo».

«Va haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Es un paso muy importante. Nos hemos puesto de acuerdo cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos: jamás el Fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso», aclaró.

En ese sentido, el ministro de Economía señaló que el acuerdo «es trascendental porque profundiza el proceso de desinflación, normaliza la economía y también el flujo cambiario».

Sobre los plazos para la formalización del acuerdo, Caputo adelantó que «va a estar pasando en las próximas semanas, meses». Y precisó sobre la fecha: «Para abril, entre la burocracia nuestra, que tiene que ir al Congreso, más la burocracia del Fondo. Como siempre dijimos, para el primer cuatrimestre debiéramos tener una cuerdo con el Fondo».

Además, y al insistir en su planteo de que no habrá devaluación, ratificó que con el tipo de cambio «no va a pasar nada».

«Con el tipo de cambio, que se preguntan muchos, no va a pasar nada. Hay un orden fiscal y monetario que hace que no vaya a pasar nada», sostuvo el funcionario.

En esa línea, y en sintonía con Milei, insistió: «Vamos a ir a una competencia de monedas y, aunque parezca alocado, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso. No va a pasar nada porque no hay pesos para eso».

Elogios de Cornejo

Encolumnado en las políticas económicas del gobierno de Milei, el gobernador Cornejo (que planea un acuerdo electoral para las legislativas con la Libertad Avanza), abogó por la política de déficit cero.

“Con gobiernos populistas imprimiendo billetes o endeudando al país para cubrir el déficit, imposible crear un buen clima de negocios. No hay chances para las provincias sin una macroeconomía sana, estable”, dijo.

Fue contundente el gobernador radical al manifestar que seguirá apoyando las reformas en el Congreso.

«Con gran esfuerzo, el Gobierno nacional, con Toto a la cabeza, está enderezando el país. No me ruborizo en lo más mínimo en el apoyo porque desde el principio dije que había que apoyarlo, que tenía una debilidad política inmensa con minoría en las cámaras y que debíamos apoyar, que no podíamos perder cuatro años más y estoy satisfecho de haberlos apoyado desde el principio», sostuvo Cornejo.