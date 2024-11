Caputo se quejó de que paga mucho por el celular

El ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó de que paga mucho por el servicio de telefonía celular y llamó a dar «pelea como consumidores» frente a los aumentos mensuales que vienen realizando las compañías del sector.

En su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda, le respondió a un usuario de la red social que le había preguntado por qué las principales empresas de telefonía celular «aumentan todos los meses por arriba de la inflación».

La primera consideración del funcionario al respecto fue que «son decisiones de empresas privadas», poniendo de manifiesto que rige la libertad para fijar los precios de los planes tras la desregulación de las comunicaciones, y trasladó el rol que antes estaba en manos del Estado a los usuarios al considerar que «es importante que demos pelea como consumidores».

A diferencia de la postura adoptada con las prepagas tras los fuertes ajustes en las cuotas de los planes, que llevó al Ejecutivo a intervenir por vía judicial para limitar los incrementos, el ministro dejó en manos de los consumidores la batalla para reducir el impacto de las subas mensuales.

En ese sentido, contó su caso personal al precisar: «yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho».

A finales de junio, el Gobierno dejó sin efecto una serie de reglamentaciones que establecían topes a las subas de los servicios de telecomunicaciones, entre las que estaban que no podían aplicar incrementos superiores al 10% mensual, por lo que las empresas de internet, celulares y cable tienen vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores.