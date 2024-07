Caputo se reunió con la Rural y volvió a prometer una baja de retenciones

Con el foco en la promesa de eliminar las retenciones, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió ayer con los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, que preside Nicolás Pino.

El encuentro se produjo en el marco de un contexto de mayor incertidumbre económica respecto del rumbo del plan económico en el segundo semestre y con la afirmación reiterada por parte de Caputo de que no habrá una nueva devaluación.

La reunión había sido organizada la semana pasada a través del secretario de Planeamiento y Gestión, Juan Pazo, quien hoy no participó por encontrarse en Mendoza donde se avanza en la privatización de IMPSA.

Tampoco estuvo presente el secretario del área, Fernando Vilela, de misión comercial en China. Pero al sector le urgía mantener un encuentro con Caputo y conocer de primera mano sus planes para la unificación cambiaria. Ese es, junto con las retenciones, el principal reclamo del campo. Igual que el resto, tampoco Pino y demás dirigentes de la SRA, obtuvieron mayores detalles.

“Excelente reunión con Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural y equipo. Una charla muy constructiva, donde quedó claro que estamos frente a una oportunidad única de torcer la historia de nuestro país. Agradecidos a este sector que siempre apuesta al desarrollo del país, y convencidos que el futuro está en la reducción de retenciones y otros impuestos que hoy limitan el potencial del sector”, escribió el ministro en su red social X. “A trabajar para tener superávit y poder comenzar este ciclo lo antes posible”, arengó

Por su parte, desde la entidad agropecuaria aprovecharon la ocasión a comprometer al ministro a participar de tradicional Exposición Rural, al tiempo que devolvieron las gentilezas en la misma red social. “Hoy mantuvimos una reunión con el ministro Luis Caputo y su equipo. Les presentamos un diagnóstico del sector y la visión que tenemos desde la entidad de la economía y perspectiva de los productores. Coincidimos en la necesidad de la eliminación de las retenciones y otros impuestos que nos ponen un freno a la hora de invertir. Les contamos la difícil situación climática que se vive en la Patagonia, en estos últimos días. Aprovechamos la oportunidad para manifestarle la importancia de su participación en la Exposición Rural”, fue el breve comunicado en el que se destaca la coincidencia sobre las retenciones, que para el funcionario fue en la reducción y para los productores en la “eliminación”.

En cualquier caso, los dirigentes del campo no obtuvieron mucho más que la declaración de buenas intenciones por parte del ministro, ya que Caputo, a diferencia de las contundentes señales respecto de la baja y futura eliminación (en 2025) del impuesto PAIS, no puso ninguna fecha para modificaciones en los derechos de exportación.

“La reunión fue muy productiva, nos interesaba tener un encuentro mano a mano con el ministro, eso siempre es bueno, saber dónde está parado y qué piensa. Pero no hubo nada fuera de lo normal ni sembró ninguna expectativa de nada”, aseguraron fuentes al tanto de los detalles de la conversación en el encuentro, quien agregó: “Con las retenciones es más o menos lo mismo siempre, son un mal impuesto que se va a sacar. Pero primero la Argentina tiene que crecer, consolidar las cuentas, todo lo que dicen todos y ya sabemos”, afirmó.