Caputo: «Todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda»

El Ministro volvió a hablar de la «remonetización en dólares» e incluyó la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de crédito consumos dolarizados, algo que aún no está disponible en el país.

Según datos de COELSA de enero a abril de este año, los envíos de dólares entre cuentas crecieron aumentaron 357%. Pero los pagos con débito en dólares aún no despegan.

Aunque los anuncios sobre la posibilidad de usar los «dólares del colchón» se demoraron, el Gobierno sigue dando señales sobre la intención de remonetizar la economía argentina con los ahorros que por ahora están por fuera del sistema financiero formal. Este lunes, el Ministro de Economía Luis Caputo se reunió con los directivos de la automotriz Ford y destacó: «Hablamos también de lo próximo que se viene, la remonetización en dólares y cómo ser más competitivos. Todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda».

En su cuenta de X, Caputo ratificó la voluntad de Ford de mantener sus inversiones en la Argentina y escribió: «Excelente reunión mantuvimos junto con Pablo Lavigne, con Martín Galdeano y el equipo de Ford. Van a continuar invirtiendo más en el país».

El tuit del Ministro sorprendió y puede leerse dentro del paquete de medidas que prepara el Gobierno para permitir una «amnistía fiscal» para los dólares que aún no han sido declarados. Actualmente, las cuotas en dólares con tarjetas de crédito no están disponible dentro del menú de opciones vigente para pagar en comercios. El Banco Central creó a principios de año una opción llamada «Debin Programado», que le permitirá a los comercios cobrar en distintos plazos bienes o servicios, tanto en pesos como en dólares.

Fuentes oficiales confirmaron que lo que falta es que el sistema financiero desarrolle «los carriles» para permitirles a los comercios cobrar con tarjetas de crédito en dólares, que sean finalmente pagadas con los dólares de las cuentas de los compradores. En la industria financiera afirmaron que hay expectativa de avanzar en este sentido, pero aseguran que hacen falta «incentivos» del lado del Gobierno. Según pudo saber este diario grandes jugadores, como Visa, «ya tienen todo listo».

«Cuando habilitamos nuestra red para que hubiera transacciones bimonetarias en Argentina la dejamos lista para operar con cualquier producto (débito, crédito y prepago, y tanto en un pago como en cuotas). Hay que entender en que estadío se encuentra el resto del Ecosistema (adquirentes, procesadores y emisores] En síntesis, nosotros como red Visa ya estamos preparados», explicaron fuentes de la empresa.

Hace poco más de dos meses debutaron los pagos en dólares con tarjeta de débito, pero aún el volumen procesado es marginal. Martín Kaplan, CEO de Prisma Medios de Pago, afirmó en un evento para el sector fintech el jueves último: «Empezamos con tarjeta de débito en dólares fue en febrero y la verdad es algo completamente nuevo para nosotros como industria. Ha empezado por ahora muy focalizado en el rubro de turismo, lo ves muy el turismo con dos otros dos operadores grandes que están trabajando», dijo.

Añadió: «Falta que esto vaya en las costumbres, tanto del que paga como del que cobra y seguramente si esto evoluciona, a lo menos el tiempo, yo creo que podemos llegar a ver para la segunda parte del año otros medios de pago, no solamente tarjeta de débito, que también se vuelven bimonetarios, para multiplicar la oferta. Creo que el regulador va en esta dirección».

Las transferencias se mueven

Antes de los próximos anuncios del Gobierno, las transferencias en dólares entre cuentas se multiplicaron más de cuatro veces desde que comenzó el año. Los datos fueron reportados por Coelsa y muestran que, pese a que los pagos en dólares con tarjeta de débito aún no se mueven, los envíos de dinero entre cuentas bancarias aumentaron un 357% en el primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

En su último reporte Indicador Coelsa, la empresa que administra el ecosistema de pagos digitales reportó a su vez que solo entre diciembre y abril de este año, la cantidad de transferencias en moneda extranjera trepó casi 87% mientras que el volumen aumentó un 20%. Estos números reflejan el comportamiento de los argentinos con ahorros bancarizados. El envío de dinero responde tanto a transferencias entre privados como a pagos de distintos servicios, incluido el pago del resumen de la tarjeta de crédito con dólares propios.

Se cuentan también los pagos que se hacen dentro del rubro de turismo internacional. Por ejemplo, recientemente la agencia Al Mundo reportó que casi el 60% de las ventas que hizo en el marco del Hot Sale, fueron pagadas en dólares y dentro de este universo más de la mitad se realizó por transferencias bancarias.

Actualmente, el stock de depósitos en dólares del sector privado en los bancos supera los US$30.700 millones. Este lunes, el presidente Javier Milei dio detalles de las medidas que anunciará próximamente, aunque evitó precisar la fecha, para hacer crecer ese volumen: «Argentina tiene un PBI de US$ 600 mil millones y la estimación es que los argentinos tienen entre 200 y 400 mil millones en el colchón. Eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar aceleración de la tasa de crecimiento enorme», dijo el presidente en una entrevista televisiva.