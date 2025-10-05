Caputo y el equipo económico ya están en Washington para avanzar en el auxilio del Tesoro norteamericano

En medio de una creciente expectativa por la posibilidad de avances concretos en la negociación por un auxilio de Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo llegaron este sábado a Washington para mantener conversaciones cara a cara con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y pulir el formato de la asistencia financiera norteamericana.

Caputo llegó acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y mantendrán reuniones durante este fin de semana en la sede del Tesoro, al lado de la Casa Blanca.

El objetivo del viaje del equipo económico es debatir las opciones que el Tesoro puso sobre la mesa vinculadas a la ayuda financiera para la Argentina y acelerar un anuncio que ayude a calmar a los mercados. El propio Bessent había anticipado el jueves que esperaba el viaje de Caputo a Washington “para avanzar significativamente con discusiones en persona”.

En tanto, el viernes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló que mantuvo un nuevo diálogo con Bessent para hablar de “los amplios planes de asistencia financiera” a la Argentina.