CAPyMEF: Ventas por el Día del Padre en Formosa «no fueron las mejores»

El presidente de la CAPyMEF, Carlos WErlen dialogó con el Grupos de Medios TVO en relación a cómo se desarrollaron las ventas el fin de semana teniendo en cuenta que pasó el Día del Padre y aseveró que no fueron una buenas ventas, pero que esto no solo se vio acá si no que a nivel país.

Werlen comenzó diciendo: “en líneas generales y de acuerdo a los resúmenes que se presentan a la CAME hay ciudades que estuvieron más arriba, otras más abajo y nosotros estaremos en la media, siempre a última hora la gente se acerca a comprar”.

“Tenemos que tener en cuenta también que el dinero ya no alcanza para pasar el 15 del mes y las tarjetas que medianamente están comprometidas, es lógico que tendremos una baja en las ventas”, acotó.

“La gente ya no espera estas fechas especiales, generalmente están amargados por la difícil situación económica”, señaló.

“Los feriados nos están golpeando porque no queda nadie en la ciudad, de eso no hay dudas. En Formosa no pasa nada”, de igual manera aclaró que “este panorama también se repite en otros puntos del país”, señaló.

“Las Pymes están pasando un momento muy difícil y de esto se tienen que dar cuenta los funcionarios porque estamos muy mal, se tienen que dar cuenta porque esto llevará a un cierre de empresas”, indicó.

CAME

Las ventas por el Día del Padre 2024 descendieron 10,2% frente al año pasado, medidas a precios constantes, con el 63% de los comercios realizando promociones especiales.

Hubo cuotas sin intereses en muchos negocios y buenos descuentos por pagos en efectivo, pero igual la gente fue medida. Un destacado de la fecha, fueron las compras colectivas, entre varios miembros de las familias, para ahorrar.

El ticket promedio ascendió a $31.574, duplicando al año pasado y frente a una inflación muy superior.