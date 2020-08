Caraballo se mostró a favor de la reforma judicial y aseguró que es “necesaria desde hace cuatro décadas”

Compartir

Williams Dardo Caraballo, reconocido abogado formoseño, especialista en derechos humanos y referente de derecho en la provincia, en diálogo con “Expres en Radio” se refirió al proyecto de reforma judicial, impulsado por el presidente Alberto Fernández y que mañana empezará a ser estudiado en el Senado donde se busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

“En relación a la Corte Suprema no hay ningún artículo del proyecto que ingresaría por el Senado que se refiera a la modificación de la actual Corte Suprema que es el máximo tribunal jurisdiccional de la Nación, yo creo como hombre de la democracia, del derecho y como militante político que la ley que se tiene con la sociedad es poder configurar la reforma o el sinceramiento con el poder judicial que es una corporación, una gran familia, es impermeable en muchos aspectos por el poder que tiene en cuanto a la posibilidad de que un juez de ‘troche angosta’, de primera instancia, puede declarar inconstitucional una ley que haya salido por unanimidad del Congreso por ejemplo. Es un poder del estado que no tuvo en estos 37 años de la recuperación de la democracia este sinceramiento, reconciliación con la sociedad que ve con muy buenos ojos el funcionamiento del poder judicial en general, cambió la credibilidad de imagen del poder judicial y alcanza al 80%, creo que es por la congénita mora que atrasa la absolución de los conflictos que se someten a los tribunales cuando las personas no tienen otra forma de dirimir sus diferencias, en relación a la Corte no hay nada y para buena noticia de los formoseños, este proyecto crea para Formosa tres nuevos juzgados federales, dos más en el ámbito de la capital, sería el Juzgado Federal 3 y 4 y se crean los juzgados federales siempre con competencia penal 2 y 3 de Clorinda, es decir que tendríamos 4 juzgados federales en el ámbito de la capital; el Juzgado Federal N°1, el Juzgado Federal N°2 y se crearán los juzgados 3 y 4, en Clorinda ya existe creado, pero no funcionando el Juzgado Federal 1 y se le agregarían los Juzgados Federales 2 y 3”, destacó el letrado.

“Además apartaría que se cree la Cámara Federal de Apelaciones de Formosa, porque cuando una resolución no nos favorece en términos jurídicos o es una situación distinta a la del juez y tiene algún recurso de apelación, debemos recurrir a la Cámara que entiende que tiene sede en Resistencia y me parece que todas las provincias ya deberían tener cámaras federales apelativas y si vamos a tener 7 juzgados federales con más razón se justifica la creación, pero eso es materia de debate”, explicó.

De la misma forma se refirió a si la reforma solucionará la “adaptación” de la justicia a los gobiernos de turno. “Yo creo que el efecto que tiene el Poder Judicial en su actuación por eso le falta autocrítica, quiero recordar que le hicieron juicio a la junta, la iglesia católica fue interpelada por su intervención en la dictadura, los empresarios, pero el poder judicial fue intocable, hubo jueces de la dictadura que quedaron ejerciendo el cargo cuando llegó la democracia, me parece que la ‘maña’ que tienen los jueces de acomodarse a los vientos políticos cuando está vigente un gobierno de un signo determinado, sigue otro y todo medio que quedó a la luz en los últimos tiempos sobre todo en el fuero penal federal de la capital donde actúan en consonancia con servicios de inteligencia, con algunos medios interesados en la persecución a opositores, para eso no sirve el poder judicial por eso es que después cambia el gobierno y vemos cómo de vuelta de a poquito se van acomodando, yo estoy convencido de que los jueces no nacen de un repollo, ellos beben la facultad del derecho, de ciencias sociales y política, estudiamos filosofía, derecho político, tenemos una formación, una biología, nadie es neutro y el derecho mucho menos, una sentencia, una resolución por más simple que sea no es neutra, siempre tiene un sentido biológico”.

Siguiendo la misma línea recordó que “cuando el general Perón ganó las elecciones el 24 de febrero de 1946, él venía con una forma política social revolucionaria con inclinaciones a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores, hacia los niños y esa Corte que estaba en esa época era la misma que había avalado el golpe de estado a Irigoyen en el año 30, lo que hizo Perón fue someterlos a juicio político a todos, los desplazó y conforma una corte cuyo miembro tenía o simpatizaba con la doctrina peronista porque se trata del máximo tribunal de una corte política cuyos miembros son propuestos por el presidente de la nación, lo mismo hizo el doctor Alfonsín cuando asume la presidencia en el año 83, se van los jueces de la Corte de la dictadura, incluso pasó en Formosa donde a los jueces de la corte provincial casi hubo que echarlos con la fuerza anti motín porque se atornillaron a sus cargos, no renunciaban, la Legislatura sacó una resolución desplazándolos a los jueces que se aferraban, pero terminaron cediendo porque la realidad del momento lo superaba”.

Opinó en ese sentido que “creo que los presidentes tienen que tener esa posibilidad de nominar una corte, lo hizo Macri en forma más escandalosa por vía de un DNU sin entrar a analizar la calidad jurídica, humana y profesional de los designados, pero creo que no tuvo necesidad de hacer esto ya que se entiende que el presidente tiene que designar en la corte jueces que sintonicen con sus políticas en materia de economía, de seguridad social, de todo lo que se proponga como su plan de gobierno o sino estaría durmiendo con el enemigo, no tendría posibilidad de desarrollar su plan porque no avanzaría ante las trabas que le pondría el poder judicial, la ley de medios por ejemplo fue más federal y cautelares de jueces de primera instancia paralizaron la legislación”.

“Entiendo que esta propuesta no habla del número de la Corte, más allá de que el debate pueda existir, es federal en su conformación en cuanto al Consejo Consultivo de 11 miembros que tiene como misión en 90 días llevarle un informe sobre la descripción del funcionamiento del poder judicial al presidente de la nación para que en definitiva se mejore este proyecto de ley y se incorpore al parlamento para su debate institucional como corresponde la reforma al poder judicial que es necesaria desde hace casi 4 décadas, esperemos con optimismo este debate, los miembros consultivos también tienen ideología, vienen de distintos sectores y eso va a enriquecer por supuesto el intercambio de ideas, son jueces de las cortes provinciales con mucha experiencia, va a ser variado”, destacó.

Al ser consultado sobre si la reforma judicial va a garantizar la “impunidad” ante la corrupción, explicó que “hay un artículo expreso en el articulado del proyecto de reforma donde señala que las causas que están en trámite ya sea de corrupción, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado de funcionarios de determinado gobierno, seguirán en trámite con los jueces naturales, es decir que si bien los juzgados van a cambiar de nombre, no van a ser más Juzgado Criminal y Correccional Federal sino que van a ser Juzgado Penal General, van a seguir en el mismo juzgado con el mismo juez, mismo secretario, mismo empleado que va cosiendo los expedientes y con el mismo código que está vigente actualmente, ese es un debate interesante que se viene porque se va a mejorar mucho la calidad del servicio de justicia desde el punto de vista de materia penal que es el Nuevo Código Procesal Penal Acusatorio, ya lo tienen algunas provincias y también está fraccionado en el orden federal y se está aplicando gradualmente por zonas o por provincias del país, esa es una reforma revolucionaria en todo el proceso penal que va a ser oral, dinámica, donde los fiscales van a tener a cargo la investigación, los jueces van a estar distante de las acusaciones criminales, va a ser juez de garantía y el fiscal va a avanzar por el lado de la defensa, con mucha participación de la víctima, esto es algo que se viene incesante para debatirlo, pero van a seguir los mismos jueces con el mismo código, no veo por qué debería garantizar impunidad para nadie, me parece que deben priorizarse todos los juicios de todas las personas que estén bajo sospecha o que haya prueba de que alguien cometió algún delito y caerle con el máximo reproche penal a quien haya usado el dinero de la cosa pública con fines distintos o se haya aprovechado del cargo para beneficio personal, familiar o lo que fuera”.

“Mi postura es a favor de la reforma, por la experiencia de la dinámica de la historia en todas sus formas va a ser para bien, ya han existido reformas por ejemplo la universitaria y gracias a eso tenemos una universidad libre, gratuita, autónoma, hay reformas constitucionales, es la dinámica de los pueblos, espero que no nos apuremos y que lleve el debate que tenga que llevar en el parlamento que es donde están los representantes del pueblo”, finalizó.