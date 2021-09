Compartir

Estamos en plena campaña y los políticos no tienen límites, no les importa usar como medio los propios ministerios, secretarías, escuelas o cualquier institución pública, que no debe formar parte de esto. La caradurez que tienen supera cualquier cosa. Mientras los argentinos soportemos este tipo de cosas, nada cambiará.

