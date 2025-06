Caramelito Carrizo deslumbró con un sorprendente cambio de look y un emotivo homenaje a su hermano Martín

El recuerdo de Martín Carrizo, baterista y hermano de Cecilia Caramelito Carrizo, se hizo presente en la reciente publicación de la conductora, donde evocó la memoria de su familiar fallecido en enero de 2022 y de Gustavo Cerati, con quien Martín compartió escenarios. En ese contexto, la conductora sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical a sus 51 años.

A través de sus redes sociales compartió una serie de imágenes que se mostraban acompañadas de la canción “Paseo inmoral” del exlíder de Soda Stereo. “Flequi muy corto, ¡rulos muy rubios y hermosos! La voz de Gustavo y tu bombo vibrando en mi pecho siempre. Los quiero mucho gracias”, escribió.

El mensaje, cargado de emoción y nostalgia, generó una ola de reacciones y comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la valentía y autenticidad de la presentadora.

Caramelito sorprendió a sus seguidores al presentar un look totalmente distinto al que solía llevar. Ahora se la puede ver con el cabello más corto, con un corte desmechado y rizos definidos en un tono rubio platinado. Esta transformación realza los rasgos de su rostro y destaca su piel clara. Las reacciones en redes sociales fueron ampliamente positivas, con muchos usuarios que celebraron la frescura y la juventud que proyecta con su nueva imagen.

En cuanto a la vestimenta, acompañó el cambio de look con elecciones que refuerzan su personalidad y evolución. En una de las fotos, se la ve dentro de un auto, llevando un tapado de lana tweed en tonos borgoña junto a un suéter negro. El conjunto suma unas gafas XL de marco grueso, que le dan un aire intelectual y actual. Otra imagen la muestra frente al espejo de un camarín, con una campera de cuero negra sobre prendas oscuras, sonriendo de manera cercana, fiel al estilo cálido que mantiene desde el inicio de su carrera.

La publicación no solo mostró su nueva apariencia, sino que también funcionó como un homenaje a quienes marcaron su vida personal y profesional. El recuerdo de su hermano Martín Carrizo y de Gustavo Cerati se entrelazó con la elección de la música y las palabras que acompañaron la imagen, reforzando el vínculo emocional con su pasado y su presente.

De hecho, la conductora utilizó la frase “el bombo vibrando en mi pecho” para referirse a la presencia constante de su hermano, quien formó parte de la banda de Cerati y dejó una huella imborrable en la escena musical argentina.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: miles de comentarios y mensajes de apoyo inundaron la publicación, celebrando tanto el cambio estético como el mensaje de resiliencia y homenaje.

La transformación de Caramelito representa una forma de sanar y de reconectar con lo emocional, al utilizar el cambio de imagen como un acto simbólico de renovación y tributo. La conductora, a través de su estilo y sus palabras, transmitió la importancia de rendir homenaje a quienes dejaron huella en su vida, y de encontrar en la autenticidad y la memoria una fuente de fortaleza.

La elección de un estilo tan distintivo, con rulos rubios platinados y un corte por encima de los hombros, fue interpretada por muchos de sus seguidores como una declaración de libertad y de autoafirmación. “Los quiero mucho, gracias”, concluyó la conductora en su mensaje, recibiendo muestras de cariño y admiración por parte de su audiencia.

Cabe recordar que a fines del año último, tras 25 años en pareja y dos hijos en común, Cecilia y Damián Giorgiutti se casaron en una ceremonia íntima. La actriz y su pareja pasaron por el registro civil de Recoleta para dar el sí, acompañados por sus hijos Lorenzo y Benito -quienes les entregaron las libretas rojas a sus padres tras la firma- y el resto de la familia.