Carbajal acusó al Gobierno provincial de falsear los costos financieros de la pandemia

El diputado provincial, Ricardo Carbajal, advirtió “groseras inconsistencias” entre el informe expuesto por el Gobierno provincial, cuando presentó los valores financieros de la pandemia en Formosa, y los costos que para los mismos tratamientos ofrecen las principales obras sociales del medio, incluyendo el IASEP que pertenece al Estado local.

“O las obras sociales tendrían que estar fundidas, porque no podrían cubrir sus gastos, o el Gobierno de la provincia está robando a cuatro manos”, embistió el jefe de la bancada opositora en la Legislatura provincial, al exponer planillas con los costos operativos de consultas médicas e internaciones en el IASEP, IOFA, SANCOR y OSECAC, y compararlos con los pagos oficiales, usados para proteger a los formoseños ante el avance del temible Coronavirus.

“A principios de mes, Gildo mandó a su ministro de Economía a desparramar una serie de números lleno de ceros, que no le cabe al ciudadano común, por lo que resulta natural que todo el espectáculo aritmético pase de largo”, recordó Carbajal.

“En esa oportunidad, el ministro Ibáñez aseguró que, para el rubro de contención, aislamiento e internación, se destinaron 596.659.755,85 pesos, incluyendo a las atenciones que reciben las personas alojadas en los centros de aislamiento preventivos (CAP), autorizadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19”, agregó.

“Por PCR e hisopados, el funcionario estableció un costo de 5 mil pesos, y lo consideró uno de los más bajos de las provincias, al compararlo con el sector privado donde los valores van de 6 a 8 mil pesos, según dijo muy suelto de cuerpo”, amplió.

“Ibáñez dijo que, al comenzar noviembre, tenían hisopadas a 20.558 personas, y pidió multiplicar ese número por 5 mil, sin desatender que luego muchos de esos ciudadanos que dan positivo, vuelven a pasar por el hasta en cinco ocasiones”, planteó el legislador de la UCR.

“El mismo funcionario contó que las personas internadas en el Hospital Evita tienen un costo operativo promedio por paciente, por día de internación, de 56.397 pesos, al que, además, le agregó tres hisopados de 5 mil pesos cada uno, para definir un costo de 70 mil pesos o más por cada internado”, siguió agregando.

“Como es una vieja y deshonesta conducta de esta administración, se relativiza el aporte nacional, y se agiganta el desembolso local; y se sabe que el presidente Fernández envió unos $2.200 millones para atender la coyuntura en concepto de transferencias de ATN, programas sociales, obras sanitarias o fondos de educación”.

“Hoy en Formosa, una consulta médica está entre 390 y 1500 pesos, incluyendo a las principales prestadoras; una cesárea entre 17000 y 52000; y una colecistectomía por video laparoscópica entre 25000 y 102000 pesos. Todos estos valores surgen de medir los costos que ofrecen las obras sociales locales IASEP, IOFA, SANCOR y OSECAC”, contó Carbajal.

También expuso otros valores en su objetivo de desmerecer la exposición del ministro Ibáñez. “Una internación clínica, durante los primeros dos días, sale entre 4700 y 12500 pesos; cada día posterior entre 2.700 y 9700 pesos; ahora si la internación es en terapia intensiva, los números se disparan, y, por ejemplo, el IASEP te cobra 7.900 por las primeras 48 horas, mientras que para el IOFA asciende a 25000 pesos; después por cada jornada en el mismo ámbito, los costos diarios van de 5000 a 175000 pesos”, reveló, exhibiendo planillas con los costos relevados.

“El Gobierno habla de 70000 mil pesos diarios para atender a cada persona; es una barbaridad la diferencia, como lo es cuando intenta masificar el uso de los test”, advirtió.

“Donde nosotros vemos un problema social o una situación a resolver, los funcionarios del gobierno de Formosa ven un negocio, lo encaran, y después parece que no alcanza para nada”, reflexionó.

“El gobierno tiene ahora que hacer un detalle pormenorizado de los gastos a partir de estas inconsistencias presentadas en este informe hecho a mano alzada, es decir sobre la marcha, con el único aval que le otorga el cargo de ministro que ostenta, y la necesidad política de justificar cualquier cosa, a cualquier precio, incluyendo la mentira pública”, recriminó.

“Como los números no dan, y hay un sobreprecio evidente, espero que algún fiscal tome cartas en el asunto”, reclamó.

“Por cada uno que atendieron podían haber atendido a tres; esta es la consecuencia del sobreprecio”, reafirmó.

